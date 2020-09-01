«احنا آسفين».. أول رد من شركة المياه على الانقطاعات المتكررة بالجيزة

أصدرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بيانا بشأن الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب في عدد من مناطق محافظة الجيزة، خاصة مع طول فترة الانقطاعات في الفترة الأخيرة الماضية، أوضحت خلاله الأسباب التي أدت لحدوث تلك المشكلة.

وتقدمت الشركة في مستهل بيانها بالاعتذار للمواطنين عن طول فترة الانقطاع التي أضرتهم بشكل كبير، مشيرة إلى أن الأزمة بدأت بقيام أحد المقاولين بأعمال تطهير مصرف زنين، والذي أدى إلى انهيار التربة أسفل الماسورة الـ1000، مما أدى إلى انحرافها عن مسارها الطبيعي حوالي 70 سم، وبالتالي حدوث أكثر من كسر على الماسورة في أكثر من موقع».

وأوضحت الشركة أن المشكلة التي واجهتها أثناء تنفيذ المعالجات اللازمة للكسور، تمثلت في التعامل مع تربة رخوه بجوار مصرف زنين ومخاطر حدوث انهيار لجدار المصرف أثناء عملية الإصلاح، مما اضطر الشركة من تحويل مسار الماسورة حوالي 4 أمتار بعيداً عن المصرف وذلك بطول اربعين مترا.

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وقالت الشركة، إنه تم عمل شدات خشبية بطول جدار المصرف لتأمين الجدار من أي انهيار يعيق عملية الإصلاح، بالإضافة إلى توفير سيارات نقل مياه للمناطق المتضررة خلال فترات الانقطاع، وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح في 4 أيام وضخ المياه مساء يوم السبت الماضي، لافته إلى أن المياه وصلت بالفعل للمواطنين على بدايات الشبكة، ولكن نتيجة زيادة معدل الاستهلاك عن الطبيعي تسبب في انخفاض الضغوط في الشبكات، وأثر سلباً على بعض المناطق الموجودة على أطراف الشبكات «كفر طهرمس ـ الليبيني ـ الطوابق ـ صفط اللبن»، إلا أن الضغوط انتظمت فجر اليوم (الثلاثاء) بالمناطق المذكورة.

واختتمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بيانها قائلة: «نعتذر لكم ونقدر تماماً المعاناة التي مررتم بها حضراتكم طوال فترة الإصلاح».