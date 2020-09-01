"ومن كرهنا كرهناه يحرم علينا اجتماعه".. الأهلى يرفع اسم وصور إكرامي ورمضان صبحي من موقعه الرسمي

على غرار "من حبينا حبناه وصار متعنا متاعه.. ومن كرهنا كرهناه يحرم علينا اجتماعه".. رفع مسئولو الأهلى اسم وصور شريف إكرامى حارس المرمى الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى، وكذلك رمضان صبحى لاعب الفريق من الموقع الرسمى للنادى، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك رداً على تجاوزات الحارس خلال الفترة الماضية والتى جعلته فى مهب انتقادات جمهور الفريق بعدما ثبت قيامه بتحريض رمضان صبحى لاعب الفريق السابق وزوج شقيقته على الرحيل من القلعة الحمراء عقب انتهاء استعارته من هيدرسفيلد الإنجليزى رغم حصول الأهلى على موافقة مكتوبة من النادى الإنجليزى على شراء رمضان صبحى مقابل 3 ملايين و250 ألف جنيه إسترلينى.

كما صبّت جماهير الأهلى غضبها الشديد ضد شريف إكرامي بعدما اعترف مؤخراً بأنه قاد حملة لاعبي الفريق لرفض تخفيض العقود خلال "جائحة كورونا" فضلاً عن غيابه المُتكرر عن تدريبات الفريق، وهو ما كاد يتسبب فى حالة من الفوضى داخل الفريق قبل أن ينتبه الجهاز الفنى لهذه الحالة ويُقرر إعفاء الحارس من حضور التدريبات وإنهاء موسمه مع النادى حالياً منعاً لإثارة الفتنة.

شريف إكرامى تلقى سيلا من الانتقادات القاسية أيضاً بعدما أكد فى ظهوره الإعلامى الأخير أن انتقال رمضان صبحى للزمالك مثل انتقاله لبيراميدز وهى التصريحات التى أثارت غضب قطاع كبير من جمهور الفريق، لأن الحارس السابق للأهلي ظهر وكأنه غير مُدرك حساسية وأهمية انتقال لاعب من الأهلى للزمالك.

كما اعترف شريف إكرامى أنه وضع مصلحة الأهلي في المركز الثاني مفضلاً مصلحة رمضان صبحى فى المقام الأول بعدما أكد أنه رفض منذ البداية عودة رمضان للأهلى قبل موسم ونصف الموسم تقريباً رغم حاجة الفريق لجهوده.

وجاءت تأكيدات شريف إكرامى بأنه لا مجال للانتماء وأن الأهم حالياً هو "الفلوس" لتفتح أبواب الجحيم فى وجه شريف إكرامي الذى نسف الشعار الذى طالما تغنى به الأهلاوية بأن "الأهلى فوق الجميع"، وأن انتماء أبنائه نموذج يُحتذى به في الأخلاص والتفاني، حيث رفع شريف شعار "الفلوس فوي الجميع".

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ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لرمضان صبحي الذى أعاده الأهلي من إنجلترا قبل موسم ونصف الموسم حينما كادت تنساه جماهير الكرة المصرية بسب جلوسه الدائم على دكة الاحتياطى فى ستوك سيتى وهيدرسفيلد بإنجلترا وتم استبعاده من المنتخبات الوطنية ليُقرر الأهلي استعادته من جديد ويدفع به في المباريات ويستعيد اللاعب مستواه ويصبح أحد نجوم الكرة المصرية في الفترة الأخيرة.

وقدم الأهلى لرمضان صبحى عرضاً مالياً لم يُقدم لأى لاعب في النادي وصل لـ50 مليون جنيه في ثلاثة مواسم من أجل شرائه نهائياً وظل اللاعب يُردد بأنه لن يلعب في مصر لغير الأهلي قبل أن يطعن جماهير النادي في ضهرها ويؤكد لإدارة القلعة الحمراء أنه يرغب في اللعب لبيراميدز الذي عرض عليه 90 مليون جنيه في ثلاثة مواسم ويتملّص من وعوده السابقة للأهلى.

الموقف الغريب من شريف إكرامي ورمضان صبحي تسبب في ثورة غضب جماهيرية ضدهما، لاسيما أن هناك نجوم كثيرة ضحّت وأوفت للأهلى وفضّلت البقاء بين صفوفه عن عروض أخرى ومنها الراحل محمد عبد الوهاب الذى حلّت أمس الذكرى الرابعة عشر لرحيله ووصفه كثيرون بإنه واحد من أوفى اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.