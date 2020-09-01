فيروس كورونا.. خريطة انتشار الوباء فى أفريقيا

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا المستجد، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,252,552 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 29,833حالة وفاة وتعافى 985,803 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

حالات الإصابة والوفاة

وتحتل دولة جنوب أفريقيا، المرتبة الأولى من حيث الدول الأكثر تأثرا بفيروس كورونا المستجد حيث سجلت 627 ألف إصابة بفيروس كورونا و 14.1 ألف حالة وفاة ، فيما سجلت نيجريا 54 ألف إصابة و 1000 حالة وفاة، غانا 44.3 ألف إصابة بينهم 276 وفاة، كوت فوار 18.1 ألف حالة إصابة، السنغال سجلت 13.6 الف حالة إصابة بينهم 284 حالة وفاة ، كما سجلت الكاميرون 19.1 ألف حالة إصابة، بينهم 441 حالة وفاة.

حالات الشفاء

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أما بالنسبة لحالات الشفاء تكون المرتبة الأولى لجنوب أفريقيا والتى سجلت 540.9 ألف حالة شفاء، أما غانا فلديها 43 ألف حالة شفاء، فيما تسجل نيجيريا 41.6 ألف حالة ، وكوت فوار 16.7 ألف حالة، والسنغال 9.4 ألف حالة ، والكاميرون 17.7 ألف.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت فى وقت سابق من فتح الاقتصادات قبل السيطرة على فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هذا الأمر قد يسبب كارثة، لافتة إلى أنه "نريد عودة آمنة للموظفين والطلاب إلى أعمالهم ومدارسهم".

وأوضحت المنظمة العالمية أنها تعمل لضمان لقاح فعال بنسبة 50 في المئة على الأقل، مؤكدة أن الفيروس مستقر نسبيا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إن إفريقيا قد تكون تخطت ذروة فيروس كورونا المستجد، محذرة في الوقت نفسه من أن التراخي في تدابير الوقاية قد يسهل ظهور موجة إصابات ثانية.