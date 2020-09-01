بعد تعاقدها مع النقل ..الشركة الفرنسية: سنقدم افضل خدمات لركاب المترو

شهد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل صباح اليوم فعاليات الاعلان الرسمي لتوقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – امبابة – العباسية - عدلي منصور) بين الهيئة القومية للانفاق وشركة RATP DEV الفرنسية.

وقع عن الجانب المصري الدكتور مهندس عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق وعن الجانب الفرنسي لورانس باتل رئيس مجلس ادارة الشركة الفرنسية.

ومن جانبه اكد السفير الفرنسي بالقاهرة استيفان روماتيه ان توقيع هذا العقد يمثل تحقيقا لحلم طال انتظاره ويمثل خطوة ضخمة نحو الامام و يعتبر انجازًا بعد اشهر من المفاوضات ويمثل نجاحا باهرًا للشركات الفرنسية كما يمثل استمرارًا للصداقة والعلاقة العميقة بين الشعبين الصديقين والتحالف الاستراتيجي بين مصر وفرنسا لافتا انه سيساهم في تقديم خدمات مترو على اعلي مستوى من الجودة لسكان القاهرة خاصة وان الشركة الفرنسية سوف تكلف كوكبة من افضل فرق العمل التكنولوجية بها للعمل بالخط الثالث لمترو انفاق القاهرة الكبري ونقل الخبرات الي الفنيين والعمال المصريين.

ومن جانبها أكدت لورانس باتل رئيس المجلس التنفيذي لشركة RATP DEV الفرنسية على اعتزازها بالثقة التي أولتها وزارة النقل للشركة من خلال توقيع هذا العقد، وان الشركة ستسعى الى المشاركة في تطوير النقل الحضري في القاهرة الكبرى من خلال هذا العقد. مشيرة الى اننا نهدف الى أن يصبح الخط الثالث للمترو أكثر كفاءة، واستدامة كما ان الشركة ستقوم بحشد أفضل ما لديها من خبرات فنية وتقنية وبشرية لجعل الخط الثالث خطًا عالميًا من حيث الجودة والكفاءة ومستوى الخدمات المقدمه به وأن هذا العقد يعد انعكاسًا للعلاقات طويلة الأمد بين مصر وفرنسا في قطاع النقل وان الشركة ملتزمة بنقل الخبرات الي الفنيين والمهندسين والعمال الذين سيعملون بها كما ستقوم بانشاء مراكز تدريبية بالقاهرة وستقدم افضل خدمات نقل لركاب المترو مشيرة الى أن مستقبل الخط الثالث بالقاهرة الكبري يمثل التحدي الاكبر لشركة RATP العالمية.

جدير بالذكر ان وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق قد قامت بتشغيل المرحلة الأولى من هذا الخط في فبراير 2012 ، والمرحلة الثانية في مايو 2014 ، والجزء الأول من المرحلة الرابعة في يونيو 2019 ، والجزء الثاني من المرحلة الرابعة والورشة الرئيسية للخط الثالث البالغ مساحتها 65 فدانًا في أغسطس 2020 ، و يجري حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة منه ومخطط افتتاحها على ثلاث مراحل اخرهم في 2023 لتصل طاقة النقل بالنقل بالخط بعد اكتماله إلى 1.5مليون راكب يوميا كما تصل طاقة النقل لشبكة مترو الأنفاق بخطوطها الثلاثة لحوالي 3.7 مليون راكب يوميًا لتخفيف حدة الإزدحام السطحى وحل مشاكل النقل والمرور في القاهرة الكبرى.