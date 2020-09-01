الحكومة: دراسة مقترح لتخفيض تذاكر المترو والمونوريل لركاب محطة بشتيل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخطة المتكاملة لإنشاء محطة قطارات جديدة، "سكك حديد صعيد مصر"، وأسباب اختيار منطقة بشتيل تحديدًا لإنشاء محطة القطارات بها والمزايا، وكذا الفوائد التي ستعود على المواطنين جرّاء ذلك.

وذلك في إطار خطة الدولة للعمل على تخفيف الزحام المروريّ الذي يشهده ميدان رمسيس بالقاهرة، اتجهت الحكومة نحو التخطيط لإنشاء محطة جديدة لقطارات السكك الحديدية الخاصة بالوجه القبلي في منطقة بشتيل، ومحطة أخرى في المستقبل لقطارات الوجه البحري في منطقة قليوب - شبرا الخيمة.

لفت وزير النقل إلى أنه يتم حاليا تنفيذ شبكة طرق هائلة في صعيد مصر؛ حيث تم التخطيط لتنفيذ 3600 كم طرق في الصعيد ضمن المشروع القومي للطرق بتكلفة إجمالية 90 مليار جنيه، تم إنجاز 1500 كم، منها بتكلفة 35 مليار جنيه وأهمها: طريق سوهاج - البحر الأحمر بطول 180 كم، وطريق قنا - سفاجا بطول 120 كم، وطريق الواحات البحرية / الفرافرة بطول 140 كم، وطريق بني سويف - الزعفرانة بطول 160 كم.

ويتقدم العمل في تنفيذ طرق بإجمالي 2100 كم بتكلفة 55 مليار جنيه، وأهمها تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 1155 كم، وطريق أسيوط - سوهاج شرق النيل بطول 145 كم، إلى جانب ازدواج طريق 6 أكتوبر - الواحات بطول 283 كم، كما يتم تطوير طريق قنا - الأقصر الصحراوي شرق النيل بطول 89 كم، وطريق توشكي - شرق العوينات بطول 375 كم، وطريق الواحات - شرق العوينات بطول 860 كم .

إلى جانب ذلك، يتم تطوير خط السكة الحديد القاهرة - السد العالي بطول 900 كم ويشمل إشارات، ومزلقانات، وأعمال صناعية عليها، ومحطات، وسكة، ومن المخطط مد هذا الخط من السد العالي إلى توشكي.

وتطرق الوزير إلى المشروعات الجديدة التي تخدم أهالينا في الصعيد، حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخصيص 5 مليارات جنيه إضافية لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، منها 3.5 مليار جنيه في الصعيد لمحافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد بنسبة 70% لمحافظات الصعيد من المخصصات المالية التي تم الموافقة عليها، وقبل ذلك كان قد تم اعتماد ملياري جنيه لرفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل 12 محافظة، من بينها 4 محافظات في الصعيد وهي : الجيزة، وبني سويف، والفيوم، والمنيا.

Advertisements

ولفت وزير النقل إلى أن هناك مقترحا يتم دراسته بشأن حصول الركاب القادمين من الصعيد إلى بشتيل على تخفيض في تذاكر المترو والمونوريل، شريطة تقديم التذكرة بعد الوصول مباشرة، أو الحجز بتذكرة موحدة مخفضة للقطار والمترو والمونوريل .

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة اتجهت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو التوسع في تنمية الصعيد، وتوفير الخدمات لأهالينا بالمحافظات المختلفة، في جميع القطاعات والمجالات، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي توفر الآلاف من فرص العمل لأهالينا بالصعيد، كما أن هناك جهودا كبيرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وهناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع قرى الوجه القبلي الأكثر احتياجا على رأس أولويات خطط الحكومة التنموية.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن التخطيط لتنفيذ المشروعات الجديدة يستهدف التيسير على المواطنين، وتخفيف العبء عنهم، وتخفيف الزحام المروري عن المناطق التي تشهد كثافة مرورية عالية في جميع مناطق الجمهورية، ولقد وضعت الحكومة على عاتقها مهمة التخطيط لإعادة الوجه الحضاري للدولة عبر تنفيذ مشروعات تصل للمستوى العالمي، مؤكدًا أن الحكومة لا تستهدف مطلقًا عرقلة تحركات المواطنين، وتبذل قصارى جهدها لتوفير وسائل نقل متطورة وآمنة وميسرة لهم.