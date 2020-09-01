أخبار مصرية

الإنتاج الحربي: لا صحة عن الاتفاق مع شركة جيلي على تصنيع سيارات كهربائية في مصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، صورا لسيارة كهربائية من شركة جيلي الصينية،وأفاد الخبر المنتشر بأن هذه السيارات سوف يتم تصنيعها بمصر.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي ، محمد عيد بكر عدم صحة الخبر المتداول بشكله المنتشر علي صفحات التواصل والمواقع  مشيرا إلي أن الشركة المذكورة قد أرسلت هذه النماذج لاختبارها مضيفا أن شركة جيلي الصينية واحدة من ضمن الشركات التي يتم التفاوض معها حتي الآن في هذا المجال لتصنيع هذه السيارة في مصر.

واكد بكر أن الوزارة تعمل في ملف توطين صناعة المركبات الكهربائية منذ فترة وقد بدأت بالاتوبيس الكهربائي الذي يتم تجربته حاليا بخط التجمع - عبدالمنعم رياض، لافتًا أنه جار التفاوض والتنسيق مع عدد من الشركات العالمية لتوطين صناعة الأوتوبيسات الكهربائية في مصر.

كما أكد علي ضرورة عدم نشر الاخبار المغلوطة ومتابعة اخبار وبيانات الوزارة فقط من خلال صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الإنتاج الحربي: لا صحة عن الاتفاق مع شركة جيلي على تصنيع سيارات كهربائية في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا