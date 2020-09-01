تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، صورا لسيارة كهربائية من شركة جيلي الصينية،وأفاد الخبر المنتشر بأن هذه السيارات سوف يتم تصنيعها بمصر.
واكد بكر أن الوزارة تعمل في ملف توطين صناعة المركبات الكهربائية منذ فترة وقد بدأت بالاتوبيس الكهربائي الذي يتم تجربته حاليا بخط التجمع - عبدالمنعم رياض، لافتًا أنه جار التفاوض والتنسيق مع عدد من الشركات العالمية لتوطين صناعة الأوتوبيسات الكهربائية في مصر.
كما أكد علي ضرورة عدم نشر الاخبار المغلوطة ومتابعة اخبار وبيانات الوزارة فقط من خلال صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الإنتاج الحربي: لا صحة عن الاتفاق مع شركة جيلي على تصنيع سيارات كهربائية في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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