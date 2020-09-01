نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الأماكن الخالية للشعبتين العلمية والأدبية بمرحلة التنيسق الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة د. خالد عبد الغفار، الأماكن الخالية للشعبتين العلمية والأدبية بالمرحلة الثانية‎ من تنسيق القبول بالجامعات 2020.

أولًا،:كليات الشعبة العلمية في المرحلة الأولى

وتشمل الكليات التي بها أماكن خالية: "دار العلوم أسوان، حقوق المنيا، إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات الجامعة المصرية اليابانية، حقوق دمياط، فني صحي جنوب الوادي، علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ، إعلام القاهرة، تربية المنصورة، معهد فني صحي الزقازيق، تجارة المنوفية بشبين الكوم، معهد فني صحي أسيوط، معهد فني صحي أسوان".

تجارة طنطا

سياسة واقتصاد السويس

علوم أسيوط

ألسن بني سويف

فنون تطبيقية دمياط

فنون تطبيقية بني سويف

علوم أسوان

حقوق القاهرة

تمريض القاهرة

طب بيطري مطروح

حاسبات ومعلومات دمياط علوم

إعلام المنوفية

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم

حقوق بني سويف

معهد فني صحي إسماعيلية

معهد فني صحي سوهاج

علوم كفر الشيخ

معهد فنى صحى المنصوره

معهد فنى صحى بنى سويف

علوم المنوفية بشبين الكوم

طب بيطرى مدينة السادات

علوم بنها

طب بيطرى بنها

علوم بنات عين شمس

علوم المنصورة

علوم دمياط

ألسن الأقصر

علوم الزقازيق

حقوق الزقازيق

طب بيطرى قناة السويس بالإسماعيلية

علوم قناة السويس بالإسماعيلية

علوم طنطا

علوم بور سعيد

ألسن كفر الشيخ

حاسبات وذكاء إصطناعى بنها علوم

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

علوم جنوب الوادي

علوم القاهرة

علوم دمنهور

تجارة الإسكندرية

علوم سوهاج

حقوق سوهاج

علوم الإسكندرية

تجارة سوهاج

ألسن سوهاج

علوم عين شمس

تجارة جنوب الوادي

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم

حاسبات وذكاء إصطناعى القاهرة علوم

حاسبات وذكاء إصطناعى حلوان علوم

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تجارة بنى سويف

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم

علوم بنى سويف

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم

علوم السويس

تربية بنها

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

علوم الفيوم

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

حاسبات ومعلومات المنيا علوم

ألسن عين شمس

فنون جميلة (فنون) المنيا

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم

علوم المنيا

معهد فنى صحى بنها

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بنى سويف

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية

حاسبات ومعلومات بنى سويف علوم

علوم جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل

حاسبات وذكاء اصطناعى السادات علوم

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم

حاسبات ومعلومات طنطا علوم

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم

حاسبات ومعلومات قنا علوم

معهد فنى صحى الإسكندرية

ألسن المنيا

تمريض دمياط

سياسة واقتصاد بنى سويف

تمريض بور سعيد

تمريض سوهاج

تمريض عين شمس

تمريض مطروح

تمريض دمنهور

تمريض كفر الشيخ

تمريض جنوب الوادي

تمريض بنها

تمريض أسوان

تمريض الفيوم

تمريض المنصورة

تمريض طنطا

تمريض أسيوط

تمريض المنوفية بشبين الكوم

علوم الوادى الجديد

تمريض المنيا

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

تمريض بنى سويف

تمريض الإسكندرية

تمريض الزقازيق

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضة

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الإنتاج الحربى

ثانيا..الأماكن الخالية بالكليات الأدبية للمرحلة الثانية

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات بها اماكن خالية

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة بها اماكن خالية

العالي للسياحه والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير بها اماكن خالية

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة بها اماكن خالية

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) بها اماكن خالية

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر بها اماكن خالية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه بها اماكن خالية

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه السويس بها اماكن خالية

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة بها اماكن خالية

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم بها اماكن خالية

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد بها اماكن خالية

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية القاهرة بها اماكن خالية

العالي للغات بمصر جديده بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية بور سعيد بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات الوادي الجديد بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه أسيوط بها اماكن خالية

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه الإسكندرية بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر بها اماكن خالية

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم بها اماكن خالية

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) بها اماكن خالية

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات أسوان بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات العريش بها اماكن خالية

العالي خدمه إجتماعيه اسوان بها اماكن خالية

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية بها اماكن خالية

المعهد العالى للغات بأسوان بها اماكن خالية

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه أسيوط بها اماكن خالية

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه بني سويف بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه العريش بها اماكن خالية

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس بها اماكن خالية

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية) بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية كفر الشيخ بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية المنصورة بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه المنيا بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية بها اماكن خالية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس بها اماكن خالية

تربية شعبة تربية فنية السويس بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية أسوان بها اماكن خالية

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح بها اماكن خالية

سياحة وفنادق بني سويف بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات مدينة السادات بها اماكن خالية

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية المنصورة بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات كفر الشيخ بها اماكن خالية

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) بها اماكن خالية

تربية نوعية الإسكندرية بها اماكن خالية

العالي ترميم الآثار بأبي قير بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه الزقازيق بها اماكن خالية

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا بها اماكن خالية

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

معهد المنيا العالى للغات بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية بنها بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين أسوان بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية أسيوط بها اماكن خالية

خدمة اجتماعية أسيوط بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه سوهاج بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين العريش بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية بها اماكن خالية

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر بها اماكن خالية

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه جنوب الوادي بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات الفيوم بها اماكن خالية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية مطروح بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية الزقازيق بها اماكن خالية

تربية نوعية أسوان بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية أسيوط بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية طنطا بها اماكن خالية

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية عين شمس بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية القاهرة بها اماكن خالية

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة بها اماكن خالية

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر بها اماكن خالية

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية الإسكندرية بها اماكن خالية

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية بها اماكن خالية

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر بها اماكن خالية

تربية (طفولة) العريش بها اماكن خالية

الفني لترميم الآثار بالاقصر بها اماكن خالية

خدمة اجتماعية الفيوم بها اماكن خالية

العالي سياحة وفنادق الغردقة بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين بور سعيد بها اماكن خالية

دار العلوم أسوان بها اماكن خالية

تربية (طفولة) أسوان بها اماكن خالية

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح بها اماكن خالية

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية دمياط بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين مدينة السادات بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين بني سويف بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات المنيا بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه عين شمس بها اماكن خالية

سياحه وفنادق الاقصر بها اماكن خالية

دار العلوم المنيا بها اماكن خالية

تربية فنية المنيا بها اماكن خالية

إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات الجامعة المصرية اليابانية بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه أسوان بها اماكن خالية

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين جنوب الوادي بها اماكن خالية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات جنوب الوادي بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين كفر الشيخ بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي بها اماكن خالية

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية بور سعيد بها اماكن خالية

تربية موسيقية حلوان بها اماكن خالية

دار العلوم انتساب موجه القاهرة بها اماكن خالية

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة بها اماكن خالية

الفني التجارى بسوهاج بها اماكن خالية

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية بها اماكن خالية

ع.دولى اعلام مدينةالشروق بها اماكن خالية

تربية (طفولة) الوادي الجديد بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات سوهاج بها اماكن خالية

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال بها اماكن خالية

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة بها اماكن خالية

تربية نوعية المنصورة بميت غمر بها اماكن خالية

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية بها اماكن خالية

سياحة وفنادق المنيا بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات بني سويف بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين الوادي الجديد بها اماكن خالية

المعهد العالي للغات بالمنصورة بها اماكن خالية

تربية نوعية مطروح بها اماكن خالية

أقتصاد منزلى العريش بها اماكن خالية

حقوق مدينة السادات بها اماكن خالية

العالي للغات 6 اكتوبر بها اماكن خالية

دار العلوم الفيوم بها اماكن خالية

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس بها اماكن خالية

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين بنها بها اماكن خالية

سياحة وفنادق مدينة السادات بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية الزقازيق بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات الزقازيق بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية جنوب الوادي بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات بور سعيد بها اماكن خالية

خدمة اجتماعية أسوان بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات المنصورة بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه سوهاج بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان بها اماكن خالية

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين مطروح بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات أسيوط بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين أسيوط بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

حقوق أسيوط بها اماكن خالية

تجارة أسيوط بها اماكن خالية

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

تربية نوعية بور سعيد بها اماكن خالية

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه دمياط بها اماكن خالية

تجارة السويس بها اماكن خالية

حقوق أسوان بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه أسوان بها اماكن خالية

حقوق طنطا بها اماكن خالية

تجارة طنطا بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية طنطا بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين طنطا بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات طنطا بها اماكن خالية

تجارة مدينة السادات بها اماكن خالية

حقوق جنوب الوادي بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه الفيوم بها اماكن خالية

حقوق عين شمس بها اماكن خالية

تربية نوعية عين شمس بها اماكن خالية

حقوق حلوان بها اماكن خالية

آداب سوهاج بها اماكن خالية

خدمة اجتماعية حلوان بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) العريش بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين المنصورة بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين دمياط بها اماكن خالية

حقوق الإسكندرية بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين الإسكندرية بها اماكن خالية