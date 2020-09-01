نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرطوبة 75%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة طقس اليوم، حيث تشهد البلاد استقرار في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان لها، أن نسبة الرطوبة تصل الي 75%، وهو أقل من معدل الفترة الماضية مما يخفف الإحساس بحرارة الجو.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية.

وأوضحت الهيئة أن البلاد اليوم طقس حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة أن جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وأشارت الهيئة الي أبرز الظواهر الجوية اليوم والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي خليج السويس مما يؤدي الي اضطراب الملاحة

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية غربية انا بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية

وتبلغ درجات الحرارة اليوم بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.

تطورات فيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72929 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.