نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطار القاهرة يسير 170 رحلة دولية تنقل 14 ألف راكب في المقال التالي
فى حين يستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 65 رحلة تنقل على متنها 6887 راكب قادمة من عدة وجهات دولية منها تورنتو فرانكفورت لندن باريس ميلانو روما أثينا فيينا أسطنبول أديس أبابا دبى أبوظبى.
وتقوم سلطات مطار القاهرة الدولي بتطبيق القرار الحديد الخاص بضرورة وجود تحليل PCR سلبى مع كل راكب لم يمضى عليه 72 ساعة والذى بدأ تطبيقه من اليوم الأول من سبتمبر الجارى.
كما يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
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