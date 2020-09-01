نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بعد تخفيضها بمنشأة ناصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة القاهرة سعر متر التصالح فى مخالفات البناء بحى منشأة ناصر، وذلك بعد تخفيضه للمرة الثانية للنشاط السكنى فقط، وفقًا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رقم 4754 لسنة 2020، حيث تم تقسيم الأحياء إلى مناطق، ويختلف سعر المتر فى الشارع العمومي عن الشارع الجانبي، كما يختلف سعر التصالح على المتر السكني عن المتر التجاري.

وجاءت أسعار المنطقة الأولى بعد التخفيض للمرة الثانية، وتشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي 150 جنيه للسكني، وأسعار المنطقة الثانية، وتشمل الشوارع أكبر من 10 أمتار، 100 جنيه للسكني وبلغت أسعار المنطقة الثالثة، وتشمل الشوارع والحواري عرض أقل من 10 أمتار، 75 جنيه للسكني.

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وينقسم حى منشأة ناصر إلى ثلاث مناطق:

المنطقة الأولى: تشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي1000 جنيه للتجاري، و800 جنيه للإداري، و500 جنيه للصناعي.

المنطقة الثانية: تشمل الشوارع أكبر من 10 أمتار، 700 جنيه للتجاري، و500 جنيه للإداري، و300 جنيه للصناعي.

المنطقة الثالثة: تشمل الشوارع والحواري عرض أقل من 10 أمتار، 500 جنيه للتجاري، و300 جنيه للإداري، و200 جنيه للصناعي.

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وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة و حلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام ، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.

وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقاً لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة ، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.

وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعداً بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر ، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل ، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.