صور.. رشوان: وزير الأوقاف عالم جليل حمل على عاتقه مهمة تجديد الخطاب الدينى

جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف، بالمراسلين العرب والأجانب بمقر الهيئة العامة للاستعلامات فى حوار مفتوح حول خطورة الفكر المتطرف وحتمية مواجهته. وقال ضياء، إن وزير الأوقاف عالم جليل من علماء ورواد الفكر الإسلامى، وأخذ على عاتقه مهمة تجديد الخطاب الدينى، حيث بلغت مؤلفاته نحو 60 مؤلفًا فى مجال قضايا التجديد وفى الفكر والثقافة، ومحاربة الفكر المتطرف .

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