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صور.. رشوان: وزير الأوقاف عالم جليل حمل على عاتقه مهمة تجديد الخطاب الدينى

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كريم شعبان 2020-09-01 14:36 0 تبليغ

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وزير الأوقاف وضياء رشوان

جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف، بالمراسلين العرب والأجانب بمقر الهيئة العامة للاستعلامات فى حوار مفتوح حول خطورة الفكر المتطرف وحتمية مواجهته.

وقال ضياء، إن وزير الأوقاف عالم جليل من علماء ورواد الفكر الإسلامى، وأخذ على عاتقه مهمة تجديد الخطاب الدينى، حيث بلغت مؤلفاته نحو 60 مؤلفًا فى مجال قضايا التجديد وفى الفكر والثقافة، ومحاربة الفكر المتطرف .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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