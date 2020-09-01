كمل يا سيسى.. المصريون يصفعون الجماعة الإرهابية على تويتر

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وقالت إحدى مستخدمى موقع "تويتر": "أنا فخورة جدا بحضرتك إنك رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس ليه هيبة وكلمة زى السيف، رئيس شخصية محترمة وقوية، وعافية ربنا معاك وينصرك بالتوفيق دايما، وفخورة إنى من مصر أم الدنيا، بحبك يا بلدى مهما كان فيكى، بحبك لأن ماليش غيرك، لأنك خير البلاد، بإذن الله محفوظة من رب العباد".
أضاف آخر: "سيصف التاريخ أنك قاهر الإخوان المتأسلمين الإرهابيين.. كمل يا سيسى".
وأكد كثير من المستخدمين أن مصر شهدت العديد من الإنجازات على يد السيسى، وقالت إحدى مستخدمى "تويتر": "إذا لم يجدوا فيك عيبا كسوك من عيوبهم، كمل جميلك ياسيسى وابنى مصر، كلنا معاك وفى ضهرك ومع جيشنا وشرطتنا، السيسى خط أحمر".
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