الكهرباء: 42% نسبة استخدام الطاقة المتجددة بحلول 2035

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، أوسامو تانيهاتو مدير شركة ماروبينى اليابانية بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المصرى اليابانى فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.





وأكد شاكر، خلال الاجتماع، عمق علاقات التعاون بين مصر واليابان فى مختلفة المجالات، مشيرًا إلى التعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب اليابانى من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.

وأشار إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، لافتًا إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول العام المقبل وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.

وأوضح أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

وأفاد بأنه تم تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط.

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وأكد اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، مشيرًا إلى الربط مع الأردن وليبيا والسودان وكذلك الربط مع قبرص واليونان وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.

وأبدى شاكر ترحيبه بالتعاون مع شركة ماروبينى اليابانية فى مشروعات الطاقة المتجددة التى تعد مصدرًا من مصادر بدائل الطاقة، خصوصًا طاقة الرياح والشمس وكذلك استخدام الطاقة المتجددة فى تحلية المياه وكذلك مشروعات الربط الكهربائى مع أوروبا.

وأشاد مدير شركة ماروبينى اليابانية بالقاهرة بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين، مؤكدًا ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات، معربًا عن رغبته فى الاستثمار على ارض مصر والمساهمة فى مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار فى مجال طاقة رياح ـ الطاقة الشمسية.