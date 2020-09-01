برلمانات شمال إفريقيا ترشح السيسى وسلفاكير والبرهان لجائزة نوبل للسلام

واعتبر الجندى هذا الاتفاق بأنه تاريخى إذ يمثل مرحلةً جديدةً وخطوةً مهمة نحو تحقيق الأمن والسلام وإنهاء 17 عاما من الحرب الأهلية فى السودان، وهو ما سينعكس على دعم جهود الأمن والاستقرار فى السودان والعالم العربى.
وقال الجندى فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن برلمانات شمال إفريقيا ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس جنوب السودان سيلفاكير ورئيس مجلس السيادة السودانى عبد الفتاح البرهان، لجائزة نوبل للسلام على جهودهم الكبيرة لإحلال السلام داخل السودان، مؤكدا أن برلمانات شمال إفريقيا والبرلمان الإفريقى بجميع دوله يرحبون دائما بالحلول السلمية لجميع المشكلات والأزمات داخل دول القارة السمراء.
كما أشاد بانتصار جميع أطراف الاتفاق لإنهاء النزاع المسلح وتحقيق السلام، وكذلك بالجهود الكبيرة التى قامت بها جمهورية جنوب السودان فى رعايتها لمفاوضات السلام التى امتدت نحو عشرة أشهر للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخى المهم.
وأعرب الجندى عن ثقته التامة فى أن جميع أطراف العملية السياسية فى السودان لديهم القدرة الوطنية على إنجاح هذا الاتفاق وتحويله لواقع ملموس واعتباره صفحةً جديدةً فى تاريخ السودان يتم فيها إعلاء المصلحة الوطنية العليا وإعطاء الأولوية لجهود التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار.
وناشد الجندى جميع الأطراف والقوى السودانية والشعب السودانى بتغليب المصالح العليا للبلاد وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لتحقيق والاستقرار والتنمية الشاملة والحقيقية فى كل أراضى السودان الشقيق، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق جوبا للسلام ومن قبله التوصل إلى الوثيقة الدستورية فى 17 أغسطس 2019م المنوط بها تسيير المرحلة الانتقالية فى البلاد تؤكد جميعها أن السودان يسير على المسار الدستورى والسياسى الصحيح لتحقيق الأمن والاستقرار المنشود.
وطالب الجندى المجتمع الدولى خصوصا الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقى بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للسودان وشعبه فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى جميع أنحاء البلاد، مجددا مطلبه برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى يستطيع الانخراط فى النشاط الاقتصادى والتبادل التجارى مع دول العالم ويعود إلى مكانه الطبيعى فى المجتمع الدولى وحتى تكون لديه القدرة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التى تواجهه لاتمام نجاح المرحلة الانتقالية على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
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