عاجل .. السيسى يطلع على استعدادات بدء العام الدراسى الجديد

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، برئيس الوزراء، ووزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى.



اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، برئيس الوزراء، ووزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى. واطلع الرئيس السيسى، خلال الاجتماع، على استعدادات الحكومة لبدء العام الدراسى الجديد.

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