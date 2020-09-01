الإدارة العامة للسياحة تعقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بآثار الهرم

بدأت اليوم الثلاثاء، الإدارة العامة للسياحة، بالتعاون مع قطاع الأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، تنظيم عدد من الدورات التدريبية للفئات العاملة بالمنطقة الأثرية بالهرم "خيالة – جمالة – قائد ساند كار – باعة" لرفع مستوى الوعى لدى هذه الفئات فى التعامل مع السائح.





تأتى هذه الدورات فى إطار تعليمات أحمد راشد محافظ الجيزة، بتدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمنطقة الأثرية وتعريفهم بطرق السلامة الصحية ومكافحة العدوى فى ظل جائحة فيروس كورونا، خصوصا مع بدأ فتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية أمام الزيارات. وتقام الدورات، وفقا لبيان صحفى لمحافظة الجيزة، بمقر الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بميدان الرماية بقاعة خوفو للمؤتمرات وتستمر حتى نهاية سبتمبر الجارى، ويحاضر فى الدورات أساتذة متخصصين، وتم مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والالتزام بجميع إجراءات التطهير والتعقيم وألا يزيد عدد الحاضرين عن 50 متدربا.

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