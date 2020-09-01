الجمل: عمال مصر كانوا وما زالوا يضربون أروع المثل فى تلبية نداء الوطن

وأكد الجمل أن عمال مصر كانوا وما زالوا يضربون أروع المثل فى تلبية نداء الوطن، مشيرا إلى أن مشاركتهم فى الاستحقاقات الدستورية السابقة كانت جيدة.
ولفت الجمل إلى أهمية تمثيل العمال بشكل جيد فى المجالس المنتخبة فى الفترة المقبلة، موضحا أن العمال لديهم العديد من المطالب والمشكلات التى تستوجب جود ممثلين لهم فى هذه المجالس تتحدث باسمهم، وتدافع عن حقوقهم ومصالحهم.
كما شهد المؤتمر مشاركة محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، عضو مجلس النواب، وخالد الفقى، وعماد حمدى، نواب رئيس الاتحاد، وعبد الناصر بكر، الأمين العام النقابة البناء والأخشاب، رئيس اتحاد عمال أسيوط.
وشدد المشاركون فى المؤتمر، على أهمية مشاركة العمال بفعالية فى جميع الاستحقاقات الدستورية، لرسم مستقبل البلاد، لاسيما فى ظل ما تشهده من تطورات كبيرة ونهضة تنموية فى كل القطاعات.
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