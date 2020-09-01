ووجه المجلس، وفقا لبيان صحفى نشر على صفحته بموقع فيس بوك، الشكر للدكتور عصام فرج، الأمين العام السابق على الفترة التى أمضاها بالمجلس، وأكد أن التعاون معه سيظل مستمرا للاستفادة من خبراته.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المستشار أحمد عبد العزيز أمينا عاما للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.