قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، تعيين المستشار الدكتور أحمد عبد العزيز أمينا عاما للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ندبا كليا من مجلس الدولة، وتم توجيه الشكر لمجلس الدولة لتعاونه ودعمه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.





ووجه المجلس، وفقا لبيان صحفى نشر على صفحته بموقع فيس بوك، الشكر للدكتور عصام فرج، الأمين العام السابق على الفترة التى أمضاها بالمجلس، وأكد أن التعاون معه سيظل مستمرا للاستفادة من خبراته.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المستشار أحمد عبد العزيز أمينا عاما للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.