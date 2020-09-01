السيسي يتابع استعدادات وإجراءات الدولة لاستقبال العام الدراسى الجديد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى .
وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع على موقف الاستعداد وإجراءات الدولة لاستقبال العام الدراسى الجديد.
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