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الأعلى للإعلام يشكر عصام فرج ويختار المستشار أحمد عبد العزيز أمينا عاما

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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جلسته اليوم الثلاثاء  برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر تعيين المستشار الدكتور أحمد عبد العزيز أمينا عاما للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ، ندبا كليا من مجلس الدولة، وتم توجيه الشكر لمجلس الدولة لتعاونه ودعمه للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.

ووجه المجلس الشكر للدكتور عصام فرج الأمين العام السابق على  الفترة التي أمضاها بالمجلس، و أكد أن التعاون معه سيظل مستمرا للاستفادة من خبراته .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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