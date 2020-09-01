الأعلى للإعلام يشكر عصام فرج ويختار المستشار أحمد عبد العزيز أمينا عاما

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر تعيين المستشار الدكتور أحمد عبد العزيز أمينا عاما للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ، ندبا كليا من مجلس الدولة، وتم توجيه الشكر لمجلس الدولة لتعاونه ودعمه للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.
ووجه المجلس الشكر للدكتور عصام فرج الأمين العام السابق على الفترة التي أمضاها بالمجلس، و أكد أن التعاون معه سيظل مستمرا للاستفادة من خبراته .
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