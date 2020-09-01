السفير الأمريكي بالقاهرة: نقف إلى جانب مصر كشريك مهم في الحرب ضد الإرهاب

أكد السفير الأمريكي في القاهرة، جوناثان كوهين، وقوف الولايات المتحدة إلى جانب مصر كشريك مهم في الحرب ضد الإرهاب، معربا عن تعازيه لاستشهاد الجنود المصريين في سيناء مؤخرًا، في إطار العمليات العسكرية الدائرة لمكافحة العناصر التكفيرية والمتطرفة

وفي تغريدة نشرها حساب الرسمي للسفارة الامريكية في القاهرة، عبر تويتر، اليوم الثلاثاء، قال السفير الأمريكي جوناثان كوهين، "تقف الولايات المتحدة إلى جانب مصر كشريك هام في الحرب ضد الإرهاب، وتقدم تعازيها لمصرع الجنود المصريين في سيناء مؤخرًا".

مصر تمثل نواة الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا

وفي تصريحات صحفية سابقة، أكد السفير الأمريكى بالقاهرة، إن الولايات المتحدة تقدر الأمن المصرى وتثمن جهودها من أجل تحقيق الاستقرار الداخلي والاقليمي، مشددا على أن

كما كشف في تصريحات تلفزيونية سابقة أيضا، عن مدى فخره بتكليفه لتولي مسؤولية الشراكة الإستراتيجية المهمة بين واشنطن والقاهرة، لافتا إلى عمله بالسلك الدبلوماسي منذ 35 عاما، كان يسعى خلالها للحصول على وظيفة في مصر، قائلًا "كنت أحاول بشدة الحصول على وظيفة بمصر عام 1980، ولكني كلفت بالعمل في القدس، ومنذ ذلك الوقت استغل كل فرصة للقدوم إلى مصر".