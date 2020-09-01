المستشار أحمد عبد العزيز أمينا عاما للأعلى للإعلام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعه اليوم برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، اختيار المستشار أحمد عبد العزيز، المستشار القانوني للمجلس، لمنصب الأمين العام.

ويتولى المستشار أحمد عبدالعزيز امين عام للمجلس خلفا للدكتور عصام فرج الأمين العام الحالى .

وكان المجلس قد كلف الدكتور عصام فرج قائما بأعمال الأمين العام منذ التشكيل الجديد للمجلس لحين اختيار الأمين العام الجديد.

ويعقد المجلس الأعلى للإعلام اجتماعا اليوم لمناقشة عدة ملفات هامة و التحضير للجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الخميس المقبل بعنوان الإعلام وقضايا الأمن القومي.

وكان قد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه الثلاثاء الماضي، حذف محتوى صفحة تحمل عنوان "عالم النقل والسكك الحديدية" يديرها شخص يدعى شريف ياسين، ومخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ قرار المجلس، وتقديم بلاغ للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقه.