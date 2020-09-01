بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى.. "الأطباء العرب" ينظم احتفالية علمية 17 سبتمبر

ينظم المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" بالتعاون مع الرابطة العربية لسلامة المرضى خلال شهر سبتمبر الجاري يومًا علميًا، احتفالا باليوم العالمى لسلامة المرضى، والذي يوافق السابع عشر من شهر سبتمبر من كل عام وذلك تحت رعاية اتحاد الأطباء العرب.

يشارك في فعاليات اليوم عدد من رواد ورموز العمل الصحى من مختلف الجامعات المصرية وخاصة من المتخصصين في سلامة المرضى، وجودة الرعاية الصحية ومكافحة العدوى وذلك بالتزامن مع احتفالية منظمة الصحة العالمية بهذا اليوم تحت شعار "تأييد سلامة العاملين الصحيين".

يهدف اليوم لإلقاء الضوء على تعزيز ثقافة سلامة المرضى وبناء القدرات القيادية، بالاضافة إلى وسائل تمكين المرضى في هذا المجال وتفعيل مبادرات مكافحة العدوى والجراحة الامنة وتفعيل جودة الرعاية الصحية، و السلامة الدوائية وتعزيز الوعى حول اهداف سلامة المرضى.

وعلى هامش الإحتفالية ينظم المركز العربى للتوعية الصحية "وعى" حملة توعوية للتعريف باليوم وأهدافه وأهميته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفى تصريح للدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أوضح خلاله أن هذه الإحتفالية تمثل لنا أهمية بالغة نؤكد فيها على أهمية سلامة العاملين بالحقل الصحي كأولوية أولي باعتبارهم خط الدفاع الأولي لضمان سلامة المرضى خاصة في ظل الانتشار المتنامي للعديد من الأوبئة مثل كوفيد 19 وغيرها وغيرها، وتعتبر سلامة المرضى هى الركيزة الأولي في هذا المضمار ويجب أن تكون محور اهتمام جميع المسؤولين والعاملين فى هذا المجال.