السيسى يطلع على استعدادات وإجراءات الدولة لاستقبال العام الدراسي الجديد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس السيسي اطلع على موقف الاستعداد وإجراءات الدولة لاستقبال العام الدراسي الجديد.
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