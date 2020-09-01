السيسى يطلع على استعدادات وإجراءات الدولة لاستقبال العام الدراسي الجديد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس السيسي اطلع على موقف الاستعداد وإجراءات الدولة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

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