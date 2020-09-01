وزير الكهرباء: خطة لرفع نسبة الاعتماد على الطاقات المتجددة لـ20% بحلول 2021

يأتى ذلك في إطار دعم وتعزيز العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان.
وأشار شاكر إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير جميع الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.
كما أشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول العام القادم وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.
ولفت إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.
وأوضح أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط.
وأكد اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، مشيرًا إلى الربط مع الأردن وليبيا والسودان، وكذلك الربط مع قبرص واليونان وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.
وأبدى الدكتور محمد شاكر ترحيبه بالتعاون مع شركة ماروبينى اليابانية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدرًا من مصادر بدائل الطاقة، خاصة طاقة الرياح والشمس، وكذلك استخدام الطاقة المتجددة فى تحلية المياه، وكذلك مشروعات الربط الكهربائى مع أوروبا.
وأشاد Osamu Tanihata مدير شركة ماروبينى اليابانية بالقاهرة بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين، مشددا على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.
كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى جميع المجالات، معربا عن رغبته في الاستثمار على أرض مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار في مجال طاقة الرياح ـ الطاقة الشمسية.
وتأتى هذه الاجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى جميع المجالات، فضلًا عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.
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