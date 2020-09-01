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لإنتاج الكهرباء والتخلص الآمن.. شعراوى: شركات أجنبية تسعى للاستثمار فى المنظومة الجديدة للمخلفات

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أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن هناك عددا من الشركات المصرية ذات الخبرات والشراكات الأجنبية قد أبدت اهتمامها خلال الفترة الماضية ورغبتها في الاستثمار بالمنظومة الجديدة للمخلفات من خلال إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات والتخلص الآمن من المخلفات بأنواعها المختلفة بما يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين وتحقيق عائد اقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته دكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمقر الوزارة، لمناقشة تفعيل منظومة إدارة المخلفات الجديدة، فيما يخص تحويل المخلفات إلى طاقة وبحث آليات ومصادر التمويل من المؤسسات الدولية بأفضل الشروط الميسرة لها، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفعيل المنظومة لما لها من انعكاس إيجابي على تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.

وأشار شعراوى إلى وجود تنسيق وتعاون كامل بين وزاتى التنمية المحلية والبيئة فيما يخص الإعداد والتنفيذ لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات بالقدر الذى سوف يؤدى إلى رفع مستوى المنظومة على الأرض بالنسبة للمواطنين.

كما عرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع نتائج زيارة اللجنة الوزارية التي ضمنت وزراء التنمية المحلية والإنتاج الحربي والبيئة والهيئة العربية للتصنيع إلى العاصمة الألمانية برلين وعدد من المدن الألمانية الأخرى لزيارة وتفقد عدد من المصانع والشركات الكبرى العاملة في هذا المجال ولقاء عدد من رؤساء الشركات والمسئولين الألماني المتخصصين في مجال المخلفات. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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