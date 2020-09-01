وأشار شعراوى إلى وجود تنسيق وتعاون كامل بين وزاتى التنمية المحلية والبيئة فيما يخص الإعداد والتنفيذ لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات بالقدر الذى سوف يؤدى إلى رفع مستوى المنظومة على الأرض بالنسبة للمواطنين.
كما عرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع نتائج زيارة اللجنة الوزارية التي ضمنت وزراء التنمية المحلية والإنتاج الحربي والبيئة والهيئة العربية للتصنيع إلى العاصمة الألمانية برلين وعدد من المدن الألمانية الأخرى لزيارة وتفقد عدد من المصانع والشركات الكبرى العاملة في هذا المجال ولقاء عدد من رؤساء الشركات والمسئولين الألماني المتخصصين في مجال المخلفات.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لإنتاج الكهرباء والتخلص الآمن.. شعراوى: شركات أجنبية تسعى للاستثمار فى المنظومة الجديدة للمخلفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.