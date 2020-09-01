نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فنون تطبيقية حلوان" تعلن انطلاق مناقشات مشاريع التخرج للعام 2020 في المقال التالي
حيث ناقش قسم الإعلان مشروعات التخرج تحت إشراف ا. د سلوى محمود رئيسة القسم حيث تتبنى المشاريع توجهات الدولة في عرض إنجازاتها نحو تحقيق نقلة نوعية في كافة القطاعات علي المستوى الاقتصادي بالمدن الصناعية المنتجة ( مدينة دمياط الجديدة تصدير ومحلي. مدينة النسيج. مدينة الجلود بالروبيكي تصدير ومحلي. مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وللابتكار عنوان.) والتوسع العمراني بالمدن الجديدة التي تستقطب الاستثمارات ( مدينة العلمين. مدينة الجلالة. المثلث الذهبي. العاصمة الإدارية الجديدة) والنهضة الإدارية للخدمات الإلكترونية ( للسجل المدني الذكي) وتطويع الطاقة النظيفة لحماية البيئة والحفاظ علي الهواء ( السيارات الكهربائية وبنبان للطاقة الشمسية) واستصلاح الأراضي وحملة( المليون فدان) والحفاظ علي مياه النيل والبخار من التلوث (مصر تمنع البلاستيك - شنطتنا حكاية).
وتعد هذه الإنجازات بسواعد وخبرات مصرية تعيد الروح إلى وجه( مصر بعيون مصمم) وذلك في ظل إشراف نخبة من أساتذة الإعلان علي المشروعات وهم ا. د عطيات الجابري ا. د نجوى العدوى ا. د سلوى محمود ا. د ريم العصفوري.
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