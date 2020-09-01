مصروفات جامعة 6 أكتوبر O6U 2020 الطب 94 الف وصيدلة 59 الف جنيه

نتابع معكم من خلال موقعنا آخر توقعات تنسيق الكليات الخاصة ٢٠٢٠ ونقدم لكم افضل الجامعات الخاصة في مصر وكذلك ارخص الجامعات الخاصة في مصر و قد كثر البحث مؤخراً عن تنسيق جامعة 6 أكتوبر 2020 وأيضاً مصاريف الكليات الخاصة و خاصة جامعة 6 أكتوبر 2020 حيث تعد جامعة 6 أكتوبر أقدم جامعة خاصة بمصر حيث تضم العديد من الكليات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات و منها هندسة و الطب البشري و العلاج الطبيعي والأسنان و كلية الحاسبات و نظم المعلومات و الآن سوف نقدم لكم من خلال موقعنا التنسيق الخاص بكليات جامعة أكتوبر و المصاريف الخاصة بالكليات الموجودة في جامعة 6 أكتوبر.

تنسيق جامعة 6 اكتوبر 2020

نقدم لكم الآن التنسيق الخاص بجامعة أكتوبر الذي تم إعلانه من خلال المجلس الأعلى للجامعات و جامعة 6 أكتوبر و آتى التنسيق كالآتي :-

الكلية المجموع بالدرجة المئوية كلية الطب البشرى فيما لا يقل عن 95% كلية العلاج الطبيعي فيما لا يقل عن 90% كلية الصيدلة فيما لا يقل عن 89.5% كلية طب الاسنان فيما لا يقل عن 90% كلية الهندسة فيما لا يقل عن 80% كلية العلوم الصحية التطبيقية فيما لا يقل عن 70% كليات علوم الحاسب فيما لا يقل عن 70% كلية التكنولوجيا الحيوية فيما لا يقل عن 70% كلية الفنون التطبيقية فيما لا يقل عن 70% كلية تنسيق كلية الإعلام فيما لا يقل عن 70% كليات اللغات والترجمة فيما لا يقل عن 70% كلية الاقتصاد والعلوم السياسة والإدارة فيما لا يقل عن 60%

ما يزال التقديم متاح في العديد من الكليات الخاصة في كافة التخصصات لطلاب الثانوية العامة، وقريبا يتم فتح باب التقديم لطلاب الثانوية الفنية لجميع الشعب والتخصصات

مصروفات جامعة 6 أكتوبر للعام الدراسي 2020/ 2021

وتم الإعلان مؤخراً أيضاً عن المصروفات الخاصة بجامعة 6 أكتوبر 2020 حيث تم إعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات وأتت النتائج كالآتي :-

الكلية المصروفات كلية طب الأسنان المصروفات الخاصة بالعام الدراسي 71810 جنية مصري كلية الصيدلة المصروفات الخاصة بالعام الدراسي 58900 جنيه مصري كلية الطب والجراحة المصروفات الخاصة بالعام الدراسي 94250 جنيه مصري كلية العلوم الطبية التطبيقية المصروفات الخاصة بالعام الدراسي 33155 جنيه مصري كلية الهندسة بجميع التخصصات المصروفات الخاصة بالعام الدراسي 46200 جنيه مصري كلية الإعلام وفنون الإتصال المصروفات الخاصة بالعام الدراسي 33600 جنيه مصري كلية الإقتصاد والإدارة إنجليزي المصروفات الخاصة بالعام الدراسي 37700 جنيه مصري كلية التربية المصروفات الخاصة بالعام الدراسي 14025 جنيه مصري كلية العلاج الطبيعي المصروفات الخاصة بالعام الدراسي 51390 جنيه مصري كلية نظم المعلومات و علوم الحاسب المصروفات الخاصة بالعام الدراسي 25600 جنيه مصري كلية السياحة والفنادق المصروفات الخاصة بالعام الدراسي 15820 جنيه مصري

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة 6 أكتوبر للعام الدراسي 2020/ 2021

نموذج 6 جند للطلاب الذكور فوق ال18 سنة -نموذج 2 جند للطلاب الذكور 6 صور شخصية للطالب أصل شهادة الميلاد الخاصة بالطالب صورة من جواز السفر للطلبة الغير المصريين أو الرقم القومي أصل بيان النجاح الخاص بالثانوية العامة.

الحد الادنى للقبول بالجامعات الخاصة 2020