مصاريف الجامعات الخاصة 2020 private universities رسمياً والحد الادنى للقبول "جميع الجامعات"

نتابع معكم جميع التفاصيل والجداول لمعرفة مصاريف الجامعات الخاصة 2020 وأيضا تنسيق الكليات الخاصة 2020 للعام الجديد، فقد قام المجلس الاعلى للجامعات بالإعلان رسميا عن الحد الأدني للقبول في كليات الجامعات الخاصة المصرية بجميع المحافظات، وقد جاء التنسيق للعام الحالي مناسب للعديد من الطلاب والطالبات بالمرحلة الثانوية العامة، الفنية، الازهرية والشهادات المعادلة سواء كانت عربية أو اجنبية، لكن شهدت اسعار الجامعات الخاصة 2020 ارتفاع طفيف هذا العام للطلاب المصريين والوافدين، وسنوافيكم بجدول معرفة اسماء الجامعات الخاصة فى مصر وأيضا تفاصيل مصاريف الجامعات الخاصة المعتمدة تابعونا علي موقعنا معاك يا وطن للمزيد حول الجامعات الخاصة في مصر ومصاريفها فور الإعلان عن اي تغييرات.

يتسائل الطلاب وأولياء الأمور عن تفاصيل الجامعات الخاصة في مصر ومصاريفها حيث أن العديد من الطلاب يرغبون في الدخول إلي كلية معينة، لكن لم يحالفهم الحظ ولم يحصلوا علي الحد الأدني للكلية في الجامعات الحكومية، لذا يلجأون إلي كليات الجامعات في مصر وأيضا الجامعات الخاصة المعتمدة وسنوافيكم بكافة التفاصيل في هذه المقالة فتابعونا.

مصاريف الجامعات الخاصة

تكون مصاريف الجامعات الخاصة أغلي قليلا من مصاريف الجامعات الحكومية، خاصة إذا كانت الجامعة من الجامعات الخاصة المعتمدة دوليا، وسنوايفكم بتفاصيل مصاريف الكليات الخاصة كلها في جميع الجامعات

مصاريف الجامعات الخاصة 2020

سنوافيكم الآن بتفاصيل اسعار الجامعات الخاصة في مصر 2020 لكافة الجامعات الهامة مثل:

مصاريف الجامعة الروسية 2020 مصاريف جامعة بدر الخاصة مصاريف جامعة 6 اكتوبر الخاصة جامعة مصر الدولية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مصاريف الجامعة البريطانية 2020 مصاريف جامعة الاهرام الكندية أسعار كليات جامعة المستقبل مصاريف جامعة النهضة 2020 مصاريف جامعة سيناء 2020

مصاريف الجامعة الروسية 2020

الكلية مصاريف الجامعة الروسية الترم الأول مصاريف الجامعة الروسية الترم الثاني كلية طب الفم والأسنان 57000+2173 57000 كلية الصيدلة 41000+1563 41000 كلية الهندسة 30000+1173 30000 كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات 21000+833 21000

مصاريف جامعة سيناء

كلية الصيدلة 68 ألف جنيه

كلية طيب الفم والأسنان 82 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي 55 ألف جنيه

كلية الهندسة 43 ألف جنيه

كلية علوم الحاسب 34 ألفا و500 جنيه

كلية إدارة الأعمال 34 ألفا و500 جنيه

كلية الإعلام 34 ألفا و500 جنيه

مصاريف جامعة بدر 2020

كلية طب الأسنان 51000 جنيه مصري كلية الصيدلة 80000 جنيه مصري كلية العلاج الطبيعي 37000 جنيه مصري كلية التمريض 22000 جنيه مصري كلية الإدارة والعلوم المالية. 32000 جنيه مصري كلية الهندسة 32000 جنيه مصري كلية الفنون التطبيقية 33000 جنيه مصري كلية اللغات والترجمة 27000 جنيه مصري

جامعة مصر الدولية:

مصاريف جامعة 6 اكتوبر

الكلية مصاريف جامعة 6 اكتوبر الخاصة كلية الإعلام 33600 كلية طب الأسنان 90 الف كلية الطب والجراحة 120الف كلية الهندسة 55 الف كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 30 الف الصيدلة 75 الف العلوم الطبية التطبيقية 35 الف التمريض 22 الف كلية العلاج الطبيعي 61 الف

توقعات تنسيق 2019

تنسيق كليات علمى رياضة 2020| توقعات تنسيق الجامعات 2020 الشعبة الهندسية لطلاب الثانوية العامة عبر بوابة الحكومة المصرية “تنسيق المرحلة الاولي”

مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

كلية الطب البشري: 85 ألف جنيه.

– كلية طب الأسنان: 63 ألف جنيه.

– كلية العلاج الطبيعي: 45 ألف جنيه.

– كلية الصيدلة: 52 ألف جنيه

– كلية التكنولوجيا الحيوية: 30 ألف جنيه.

– كلية العلوم الطبية التطبيقية: 16ألف جنيه.

– كلية إدارة أعمال للقسمين عربي وإنجليزي: 25 ألف جنيه.

– كلية تكنولوجيا المعلومات:21 ألف جنيه

– كلية لغات و ترجمة: 20 ألف جنيه.

– كلية آثار وأشاد سياحي: 15 ألف جنيه.

– كلية التربية الخاصة: 14 ألف جنيه.

مصاريف جامعة فاروس

كلية الصيدلة 105 الف + 6000 مرة واحدة

كلية طب الأسنان 125 الف+ 6000 مرة واحدة

كلية الهندسة جميع التخصصات 52 الف+ 300 يورو كل ترم+ 2800 مرة واحدة

كلية علاج طبيعي 75 الف+ 6000 مرة واحدة

كلية علوم مالية وإدارية 51900 +2800

كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية 38500 وإن كان المجموع أقل من 70% تكون 44500 +2800 مرة واحدة

مصاريف الجامعة البريطانية 2020

مصاريف سنوية كلية الإعلام: 114,200 ألف جنيه.

مصاريف سنوية كلية طب الأسنان: 180,000 ألف جنيه.

مصاريف سنوية كلية الهندسة: 124,200 ألف جنيه.

مصاريف سنوية كلية علوم الحاسب: 97,200 ألف جنيه.

مصاريف سنوية كلية التمريض: 33,700 ألف جنيه.

مصاريف سنوية كلية الصيدلة: 105,000 ألف جنيه.

مصاريف سنوية كلية القانون: 97,200 ألف جنيه.

مصاريف سنوية كلية الآداب والإنسانيات (علم النفس/إنجليزي/صيني): 97,200 ألف جنيه.

مصاريف سنوية كلية الطاقة والبيئة: 124,200 ألف جنيه.

الكليات والمعاهد الخاصة المعتمدة

الكليات الخاصة المعتمدة 2020 تابع تنسيق الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة علمي علوم وعلمي رياضة وادبي المعاهد الخاصة المعتمدة 2020 في مصر إعرف تنسيق المعاهد الخاصة وشروط التقديم عبر بوابة الحكومة المصرية

مصاريف جامعة الاهرام الكندية

مصاريف جامعة الاهرام الكندية كلية الهندسة 53 الف مصري و5300 دولار للوافد مصاريف جامعة الاهرام الكندية كلية إدارة الأعمال 45 الف مصري و4200 دولار للوافد مصاريف جامعة الاهرام الكندية كلية علوم الحاسب 48 الف مصري و4200 دولار للوافد مصاريف جامعة الاهرام الكندية كلية الإعلام شعبة صحافة 40 الف مصري و3800 دولار للوافد مصاريف جامعة الاهرام الكندية كلية الإعلام شعبة إنجليزية 40 الف مصري و5300 دولار للوافد مصاريف جامعة الاهرام الكندية كلية طب الفم والأسنان 105 الف مصري و10000 دولار للوافد مصاريف جامعة الاهرام الكندية كلية الصيدلة 82 الف مصري و 8000 دولار للوافد

مصاريف جامعة النهضة

كلية الطب 185 ألف جنيه

كلية الصيدلة 99 ألف جنيه

كلية طب الفم والأسنان 127 ألف جنيه

كلية الهندسة 58 ألف جنيه

كلية علوم الحاسب 37ألفا و950 جنيها

كلية التسويق وإدراة الأعمال إنجليزي 37 ألفا و950 جنيها

كلية التسويق وإدارة الأعمال “عربي” 23 ألفا و900 جنيه

كلية الإعلام والعلاقات العامة 37 ألفا و950 جنيها

كلية العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه

مصروفات جامعة المستقبل

كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية 87500 كلية طب الأسنان بمصروفات 114400 كلية الهندسة والتكنولوجيا 50500 كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 40000 كلية التجارة وإدارة الأعمال 45000 كلية الحاسبات والمعلومات 40000

خطوات تسجيل تنسيق المرحلة الاولي 2020

الدخول إلي موقع الحكومة الإلكترونية المحدد وإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك. إدخال رغبات الكليات والمعاهد بالترتيب الذي تراه مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها. طباعة الرغبات بالإحتفاظ بإيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدم الطالب للتقديم

الحد الادنى للقبول بالجامعات الخاصة 2020