مصاريف الجامعات الخاصة 2020 private universities رسمياً والحد الادنى للقبول "جميع الجامعات"

نتابع معكم جميع التفاصيل والجداول لمعرفة مصاريف الجامعات الخاصة 2020 وأيضا تنسيق الكليات الخاصة 2020 للعام الجديد، فقد قام المجلس الاعلى للجامعات بالإعلان رسميا عن الحد الأدني للقبول في كليات الجامعات الخاصة المصرية بجميع المحافظات، وقد جاء التنسيق للعام الحالي مناسب للعديد من الطلاب والطالبات بالمرحلة الثانوية العامة، الفنية، الازهرية والشهادات المعادلة سواء كانت عربية أو اجنبية، لكن شهدت اسعار الجامعات الخاصة 2020 ارتفاع طفيف هذا العام للطلاب المصريين والوافدين، وسنوافيكم بجدول معرفة اسماء الجامعات الخاصة فى مصر وأيضا تفاصيل مصاريف الجامعات الخاصة المعتمدة تابعونا علي موقعنا معاك يا وطن للمزيد حول الجامعات الخاصة في مصر ومصاريفها فور الإعلان عن اي تغييرات.
يتسائل الطلاب وأولياء الأمور عن تفاصيل الجامعات الخاصة في مصر ومصاريفها حيث أن العديد من الطلاب يرغبون في الدخول إلي كلية معينة، لكن لم يحالفهم الحظ ولم يحصلوا علي الحد الأدني للكلية في الجامعات الحكومية، لذا يلجأون إلي كليات الجامعات في مصر وأيضا الجامعات الخاصة المعتمدة وسنوافيكم بكافة التفاصيل في هذه المقالة فتابعونا.
مصاريف الجامعات الخاصة
تكون مصاريف الجامعات الخاصة أغلي قليلا من مصاريف الجامعات الحكومية، خاصة إذا كانت الجامعة من الجامعات الخاصة المعتمدة دوليا، وسنوايفكم بتفاصيل مصاريف الكليات الخاصة كلها في جميع الجامعات
مصاريف الجامعات الخاصة 2020
سنوافيكم الآن بتفاصيل اسعار الجامعات الخاصة في مصر 2020 لكافة الجامعات الهامة مثل:
- مصاريف الجامعة الروسية 2020
- مصاريف جامعة بدر الخاصة
- مصاريف جامعة 6 اكتوبر الخاصة
- جامعة مصر الدولية
- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
- مصاريف الجامعة البريطانية 2020
- مصاريف جامعة الاهرام الكندية
- أسعار كليات جامعة المستقبل
- مصاريف جامعة النهضة 2020
- مصاريف جامعة سيناء 2020
مصاريف الجامعة الروسية 2020
|الكلية
|مصاريف الجامعة الروسية الترم الأول
|مصاريف الجامعة الروسية الترم الثاني
|كلية طب الفم والأسنان
|57000+2173
|57000
|كلية الصيدلة
|41000+1563
|41000
|كلية الهندسة
|30000+1173
|30000
|كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات
|21000+833
|21000
مصاريف جامعة سيناء
- كلية الصيدلة 68 ألف جنيه
- كلية طيب الفم والأسنان 82 ألف جنيه
- كلية العلاج الطبيعي 55 ألف جنيه
- كلية الهندسة 43 ألف جنيه
- كلية علوم الحاسب 34 ألفا و500 جنيه
- كلية إدارة الأعمال 34 ألفا و500 جنيه
- كلية الإعلام 34 ألفا و500 جنيه
مصاريف جامعة بدر 2020
|كلية طب الأسنان
|51000 جنيه مصري
|كلية الصيدلة
|80000 جنيه مصري
|كلية العلاج الطبيعي
|37000 جنيه مصري
|كلية التمريض
|22000 جنيه مصري
|كلية الإدارة والعلوم المالية.
|32000 جنيه مصري
|كلية الهندسة
|32000 جنيه مصري
|كلية الفنون التطبيقية
|33000 جنيه مصري
|كلية اللغات والترجمة
|27000 جنيه مصري
جامعة مصر الدولية:
مصاريف جامعة 6 اكتوبر
|الكلية
|مصاريف جامعة 6 اكتوبر الخاصة
|كلية الإعلام
|33600
|كلية طب الأسنان
|90 الف
|كلية الطب والجراحة
|120الف
|كلية الهندسة
|55 الف
|كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب
|30 الف
|الصيدلة
|75 الف
|العلوم الطبية التطبيقية
|35 الف
|التمريض
|22 الف
|كلية العلاج الطبيعي
|61 الف
توقعات تنسيق 2019
- تنسيق كليات علمى رياضة 2020| توقعات تنسيق الجامعات 2020 الشعبة الهندسية لطلاب الثانوية العامة عبر بوابة الحكومة المصرية “تنسيق المرحلة الاولي”
مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
- كلية الطب البشري: 85 ألف جنيه.
- – كلية طب الأسنان: 63 ألف جنيه.
- – كلية العلاج الطبيعي: 45 ألف جنيه.
- – كلية الصيدلة: 52 ألف جنيه
- – كلية التكنولوجيا الحيوية: 30 ألف جنيه.
- – كلية العلوم الطبية التطبيقية: 16ألف جنيه.
- – كلية إدارة أعمال للقسمين عربي وإنجليزي: 25 ألف جنيه.
- – كلية تكنولوجيا المعلومات:21 ألف جنيه
- – كلية لغات و ترجمة: 20 ألف جنيه.
- – كلية آثار وأشاد سياحي: 15 ألف جنيه.
- – كلية التربية الخاصة: 14 ألف جنيه.
مصاريف جامعة فاروس
- كلية الصيدلة 105 الف + 6000 مرة واحدة
- كلية طب الأسنان 125 الف+ 6000 مرة واحدة
- كلية الهندسة جميع التخصصات 52 الف+ 300 يورو كل ترم+ 2800 مرة واحدة
- كلية علاج طبيعي 75 الف+ 6000 مرة واحدة
- كلية علوم مالية وإدارية 51900 +2800
- كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية 38500 وإن كان المجموع أقل من 70% تكون 44500 +2800 مرة واحدة
مصاريف الجامعة البريطانية 2020
- مصاريف سنوية كلية الإعلام: 114,200 ألف جنيه.
- مصاريف سنوية كلية طب الأسنان: 180,000 ألف جنيه.
- مصاريف سنوية كلية الهندسة: 124,200 ألف جنيه.
- مصاريف سنوية كلية علوم الحاسب: 97,200 ألف جنيه.
- مصاريف سنوية كلية التمريض: 33,700 ألف جنيه.
- مصاريف سنوية كلية الصيدلة: 105,000 ألف جنيه.
- مصاريف سنوية كلية القانون: 97,200 ألف جنيه.
- مصاريف سنوية كلية الآداب والإنسانيات (علم النفس/إنجليزي/صيني): 97,200 ألف جنيه.
- مصاريف سنوية كلية الطاقة والبيئة: 124,200 ألف جنيه.
الكليات والمعاهد الخاصة المعتمدة
- الكليات الخاصة المعتمدة 2020 تابع تنسيق الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة علمي علوم وعلمي رياضة وادبي
- المعاهد الخاصة المعتمدة 2020 في مصر إعرف تنسيق المعاهد الخاصة وشروط التقديم عبر بوابة الحكومة المصرية
مصاريف جامعة الاهرام الكندية
|مصاريف جامعة الاهرام الكندية كلية الهندسة
|53 الف مصري و5300 دولار للوافد
|مصاريف جامعة الاهرام الكندية كلية إدارة الأعمال
|45 الف مصري و4200 دولار للوافد
|مصاريف جامعة الاهرام الكندية كلية علوم الحاسب
|48 الف مصري و4200 دولار للوافد
|مصاريف جامعة الاهرام الكندية كلية الإعلام شعبة صحافة
|40 الف مصري و3800 دولار للوافد
|مصاريف جامعة الاهرام الكندية كلية الإعلام شعبة إنجليزية
|40 الف مصري و5300 دولار للوافد
|مصاريف جامعة الاهرام الكندية كلية طب الفم والأسنان
|105 الف مصري و10000 دولار للوافد
|مصاريف جامعة الاهرام الكندية كلية الصيدلة
|82 الف مصري و 8000 دولار للوافد
مصاريف جامعة النهضة
- كلية الطب 185 ألف جنيه
- كلية الصيدلة 99 ألف جنيه
- كلية طب الفم والأسنان 127 ألف جنيه
- كلية الهندسة 58 ألف جنيه
- كلية علوم الحاسب 37ألفا و950 جنيها
- كلية التسويق وإدراة الأعمال إنجليزي 37 ألفا و950 جنيها
- كلية التسويق وإدارة الأعمال “عربي” 23 ألفا و900 جنيه
- كلية الإعلام والعلاقات العامة 37 ألفا و950 جنيها
- كلية العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه
مصروفات جامعة المستقبل
|كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية
|87500
|كلية طب الأسنان بمصروفات
|114400
|كلية الهندسة والتكنولوجيا
|50500
|كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
|40000
|كلية التجارة وإدارة الأعمال
|45000
|كلية الحاسبات والمعلومات
|40000
خطوات تسجيل تنسيق المرحلة الاولي 2020
- الدخول إلي موقع الحكومة الإلكترونية المحدد وإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
- إدخال رغبات الكليات والمعاهد بالترتيب الذي تراه
- مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.
- طباعة الرغبات بالإحتفاظ بإيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدم الطالب للتقديم
الحد الادنى للقبول بالجامعات الخاصة 2020
|تنسيق كليات الطب البشرى خاص
|95%
|تنسيق كليات طب الأسنان
|90%
|تنسيق كليات علاج الطبيعي
|90%
|تنسيق كليات الصيدلة
|89.5%
|تنسيق كليات الهندسة
|80%
|تنسيق كليات الفنون التطبيقية
|70%
|تنسيق كليات العلوم الصحية التطبيقية
|70%
|تنسيق كليات علوم الحاسب
|70%
|تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية
|70%
|تنسيق باقي الكليات الغير مذكورة
|55%
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