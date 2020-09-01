مصاريف جامعة مصر الدولية MIU الهندسة 70 الف واسنان 104 الف جنيه

نتابع معكم كافة تفاصيل مصاريف جامعة مصر الدولية وأخبار تنسيق الجامعات 2020 للكليات الخاصة بالتوقعات والمؤشرات فقد زاد البحث من اعلان نتيجة الثانوية العامة عن تنسيق الكليات الخاصة وأيضا مصاريف الكليات الخاصة في جميع الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر للمصريين والوافدينن، وهناك العديد من طلاب علمي علوم وعلمي رياضة وادبي الذين لم يستوفوا شروط الحد الأدني للقبول في الكليات والمعاهد الحكومية التي يرغبون بها، لذا يبدأون في البحث عن الجامعات الخاصة في مصر ومصاريفها سواء كانت من الجامعات الخاصة المعتمدة دولياً أو غير المعتمدة، وهناك العديد من الطلاب الذين استقروا علي جامعة MIU وبدأوا بالفعل في البحث عن مصاريف جامعة مصر الدولية MIU لكافة الكليات بها، حيث تضم الجامعة 7 كليات لطلاب الثانوية المصرية والأجنبية والعربية المعادلة، تابع المقالة للمزيد من التفاصيل حول الاوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة وأسماء جميع الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر كما يمكنكم متابعة روابط تنسيق الكليات 2020 المرحلة الاولي.

قامت جامعة مصر الدولية بالإعلان رسميا عن مصروفات جامعة MIU لكافة الكليات للطلاب المصريين، وذلك تحت إشراف المجلس الاعلى للجامعات، ومن شروط القبول بالجامعة هو الحصول علي الحد الأدني في تنسيق الجامعات الخاصة 2020 للعام الجديد للكلية المراد التقديم بها.

مصاريف جامعة مصر الدولية MIU

تعتبر جامعة مصر الدولية من الجامعات الخاصة المعتمدة التي تعرف بارتفاعها في المصروفات عن باقي الجامعات الخاصة الغير معتمدة، حيث تم تحديد اسعار الكليات في MIU لتكون:

كلية الألسن 27 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و 27 الف جنيه للتيرم الثانى + 8000 جنيه كلية طب الأسنان 52 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و 52 الف جنيه للتيرم الثانى + 10000 جنيه كلية الهندسة 35 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و 35 الف جنيه للتيرم الثانى + 9000 جنيه كلية الإعلام 35 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و 35 الف جنيه للتيرم الثانى + 8500 جنيه كلية الصيدلة 42.750 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و 42.750 الف جنيه للتيرم الثانى + 9000 جنيه علوم الحاسب الآلي 27 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و 27 الف جنيه للتيرم الثانى + 8000 جنيه إدارة الأعمال والتجارة الخارجية 35 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و 35 الف جنيه للتيرم الثانى + 10000 جنيه

كيفية التقديم في جامعة مصر الدولية

يتم التقديم في جامعة مصر الدولية عبر مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية الخاصة والحكومية بشرط الحصول علي الحد الأدني الخاص بالكلية المرغبة عبر موقع التنسيق الإلكتروني وأيضا موقع الصفحة الرسمية لموقع الجامعة

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الجامعات الخاصة المعتمدة

جامعة 6 أكتوبر O6U University جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA جامعة مصر الدولية MIU الجامعة الألمانية GUC الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات MTI الجامعة البريطانية BUE جامعة سيناء Sinai University جامعة الأهرام الكندية Ahram Canadian University جامعة المستقبل Future University in Egypt جامعة فاروس PUA جامعة النهضة Nahda University الجامعة المصرية الروسية ERU جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا Delta University for Science and Technology جامعة هليوبوليس Heliopolis University جامعة دراية Deraya University جامعة بدر BUC

موقع التنسيق الإلكتروني

تقوم لجنة التعليم والبحث العلمى في مجلس النواب حاليا بالفعل بمتابعة أعمال نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2019 لجميع المراحل مؤكدة علي أن دخول الجامعات الخاصة والحكومية مرتبط بتسجيل رغبات الكليات عبر موقع التنسيق الإلكتروني ولا يوجد تغيير فى هذا النظام بعد.

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الاوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة

شهادة الميلاد الأصلية أو نسخة منها للطالب المصري والوافد، بطاقة الرقم القومي للطالب المصري أو جواز السفر للوافد، نسخة من الرقم القومي لولي الأمر أو جواز سفره، نسخة من شهادة الثانوية العامة (إن وجدت)، ستة صور فوتوغرافية 6×4 بخلفية فاتحة.

الحد الادنى للقبول بالجامعات الخاصة 2020

واعتمد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، قواعد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعي 2019-2020.

تنسيق كليات الطب البشرى خاص 95% تنسيق كليات طب الأسنان 90% تنسيق كليات علاج الطبيعي 90% تنسيق كليات الصيدلة 89.5% تنسيق كليات الهندسة 80% تنسيق كليات الفنون التطبيقية 70% تنسيق كليات العلوم الصحية التطبيقية 70% تنسيق كليات علوم الحاسب 70% تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية 70% تنسيق باقي الكليات الغير مذكورة 55%

الجامعات الخاصة في مصر ومصاريفها

من مميزات الجامعات الخاصة في مصر ومصاريفها أنها ذات تنسيق أقل من الجامعات الحكومية، وذلك بنسبة من 3% إلي 6%، ويختلف تنسيق الجامعات الخاصة من علم إلي الآخر حسب نسبة النجاح بالثانوية العامة وباقي الشهادات الثانوية ونسبة الإقبال علي كل كلية، والجدير بالذكر أن الإمكانيات التعليمية التي يتم توفيرها للطلاب بالجامعات الخاصة أكثر من الجامعات الحكومية، حيث أن الجامعات الخاصة تسعي إلي تنمية مهارات الطالب التعليمية والحساتية وعمل شراكات مع العديد من الجامعات الخاريجية لتوقير العديد من الخبرات للطالب.

الحد الادنى للقبول بالجامعات الخاصة 2020

يتم تحديد الحد الادنى للقبول بالجامعات الخاصة 2020 من قبل المجلس الاعلي للجامعات في مصر، وهو مماثل للعام الماضي، والجدير بالذكر أن هناك كليات لا تصلح إلا لشعبة علمي علوم وكليات لشعبة علمي رياضة وكليات لكافة الشعب علوم ورياضة وادبي.