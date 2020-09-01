إنفوجراف.. خطوات التصالح فى مخالفات البناء

اقتربت المهلة الممنوحة للمخالفين للتقدم بطلبات تصالح فى مخالفات البناء الخاصة بهم على الانتهاء، إذ حددت الحكومة تاريخ 30 سبتمبر 2020 موعدًا نهائيًا، لتقديم الطلبات، وفق قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.





والإنفوجراف التالى يوضح خطوات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفق القانون ولائحته التنفيذية. وقرر المحافظون مد فترات العمل بالمراكز التكنولوجية بالمدن لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لتسهيل الأمر على المستفيدين.

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