عاجل.. الأعلى للإعلام: أعدنا بث قناة LTC تنفيذا لحكم قضائى وسنراقب محتواها

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى اجتماعه، اليوم الثلاثاء، على تنفيذ الحكم القضائى النهائى والبات من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار المجلس السابق بوقف قناة LTC وإعادة بث القناة، تنفيذاً للأحكام القضائية الباتة واجبة النفاذ.





وأبدى المجلس وفقا لبيان صحفى، تحفظات شديدة على ممارسات القناة السابقة وطالبها بالالتزام الكامل بالضوابط والأكواد الإعلامية وعدم عودة القناة للبرامج الرياضية أو برامج تتناول أى صورة من أشكال القذف أو السب أو الخوض فى السيرة الشخصية للآخرين أو التحريض والإثارة أو برامج مؤجرة إلا بالشروط والضوابط التى وضعها المجلس، وأن تتعهد القناة بإعلاء القيم والضوابط المهنية والأخلاقية التى تحفظ صورة الإعلام. وأكد المجلس، أنه سيقوم بمتابعة ورصد أى تجاوزات أو مخالفات تستوجب المساءلة القانونية عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً.

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