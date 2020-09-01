إجراءات استخراج جواز السفر فى 24 ساعة

وتتمثل تلك الخدمات فى تقديم خدمة اختيارية لمن يرغب من المواطنين أو الأجانب فى استخراج مُصدرات الإدارة العامة للجوازات، التى تتطلب إجراءات قانونية أخرى، بصفة عاجلة مع تحديد مقابل مادى لتلك الخدمة العاجلة، على النحو التالى:
- استخراج وتجديد جواز السفر العادى "أول مرة، وبدل سابق، وبدل ممتلئ" فى خلال 24 ساعة لمواطنى "القاهرة والجيزة" كمرحلة أولى.
- استخراج مصدرات إدارة الهجرة والجنسية "إخطارات التجنيد، وإخطارات الأحوال المدنية، والإخطارات الشخصية، وتوثيقات الخارجية، وشهادات إثبات الجنسية، وطلبات الهجرة" فى خلال 24 ساعة.
- تنفيذ تجديد إقامات الأجانب فى الحالات التى لا تستلزم إجراءات قانونية أخرى فى خلال 48 ساعة "للمقيمين بالقاهرة والجيزة" كمرحلة أولى.
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