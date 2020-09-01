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إجراءات استخراج جواز السفر فى 24 ساعة

0 نشر
أيمن يوسف 2020-09-01 15:27 0 تبليغ

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تطوير آليات العمل وإتاحة العديد من الخدمات المستحدثة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التى تضطلع بتقديمها للمواطنين والأجانب متضمنة كل التيسيرات والتسهيلات الممكنة لهم.

وتتمثل تلك الخدمات فى تقديم خدمة اختيارية لمن يرغب من المواطنين أو الأجانب فى استخراج مُصدرات الإدارة العامة للجوازات، التى تتطلب إجراءات قانونية أخرى، بصفة عاجلة مع تحديد مقابل مادى لتلك الخدمة العاجلة، على النحو التالى:

- استخراج وتجديد جواز السفر العادى "أول مرة، وبدل سابق، وبدل ممتلئ" فى خلال 24 ساعة لمواطنى "القاهرة والجيزة" كمرحلة أولى.

- استخراج مصدرات إدارة الهجرة والجنسية "إخطارات التجنيد، وإخطارات الأحوال المدنية، والإخطارات الشخصية، وتوثيقات الخارجية، وشهادات إثبات الجنسية، وطلبات الهجرة" فى خلال 24 ساعة.

- تنفيذ تجديد إقامات الأجانب فى الحالات التى لا تستلزم إجراءات قانونية أخرى فى خلال 48 ساعة "للمقيمين بالقاهرة والجيزة" كمرحلة أولى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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