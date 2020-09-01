بروتوكول تعاون بين جامعة بنى سويف ومحافظة الوادى الجديد

وافق مجلس جامعة بنى سويف رقم 187 برئاسة الدكتور منصور حسن، على إبرام بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بنى سويف ومحافظة الوادى الجديد، وذلك لرفع مستوى الوعى المهنى للمتخصصين والمهتمين بمجال ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.





وأوضح رئيس جامعة بنى سويف أن البروتوكول يأتى فى إطار التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا أن البروتوكول يهدف إلى إنشاء جيل قادر على تأهيل وتدريب الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات متميزة لهم من خلال كلية العلوم لذوى الإعاقة بالجامعة.

وقال الدكتور منصور أن الجامعة ستتولى تدريب عدد من الشباب المتخصصين والمهتمين بمجال ذوى الاحتياجات الخاصة بتخصصاته وفقا لحاجة المتدربين والبرامج التى يتم الاتفاق عليها مع الكلية، مضيفا أن التدريب سيكون تحت الإشراف المباشر لأعضاء هيئة التدريس المكلفين من قبل الجامعة من كلية علوم ذوى الإعاقة الخاصة ضمانا للدقة والانضباط.

وأشار الدكتور منصور إلى أن هذا التدريب سيكون متعدد ويشمل كل أنواع الإعاقات الموجودة بالأقسام المختلفة بالكلية وأنه سيتم توفير الاستشاريين والخبراء ووضع السياسات والخطط الاستراتيجية اللازمة للتدريب، كما ستقيم اللجنة الفنية بالجامعة كفاءة وأداء المتدربين وتوضيح مهاراتهم وأوجه القصور الموجودة.

جدير بالذكر أنه سيتم عقد ندوات توعوية ودورات لرفع كفاءة المتدربين مهنيا وسلوكيا فى التعامل مع الحالات المختلفة من ذوى الاحتياجات الخاصة.