السفير الأمريكى لدى القاهرة: نقف مع مصر فى حربها ضد الإرهاب

أكد السفير الأمريكى لدى القاهرة، جوناثان كوهين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب مصر فى حربها ضد الإرهاب.

وقال الحساب الرسمى للسفارة الأمريكية بالقاهرة على موقع "تويتر": "تقف الولايات المتحدة إلى جانب مصر كشريك مهم في الحرب ضد الإرهاب".

وكانت القوات المسلحة، أعلنت الأحد الماضي، عن تمكنها من تدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة للقوات المسلحة تم استشهاد وإصابة ٣ ضابط و٤ جنود بمناطق العمليات.

وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها للقضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر.