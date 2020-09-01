بسرعة مذهلة.. وصفات لتخسيس الأرداف والكرش

مشروب الجريب فروت والرمان
ماذا تحتاجين ..
نصف كوب جريب فروت
نصف كوب رمان
1 ملعقة صغيرة عسل عضوي
قليل من الملح
كيف تطبقين الوصفة ..
مشروب القرفة والأناناس
ماذا تحتاجين
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة ملح أسودكيف تطبقين الوصفة
ضعي الأناناس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبى الأناناس المخلوط في كوب وأضيفى مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود.
فوائد مشروب تخسيس البطنيحتوي الأناناس على البروميلين ، وهو مزيج من العديد من الإنزيمات التي تساعد على الهضم ، وتحد من الالتهابات ، وتمنع تجلط الدم.
تساعد القرفة على خفض نسبة الجلوكوز في الدم ، وكبح الشهية أما الليمون فهو غني بفيتامين C ، وله نشاط مضاد للأكسدة ويعزز المناعة .
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