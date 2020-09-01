بسرعة مذهلة.. وصفات لتخسيس الأرداف والكرش

إذا كنت تبحثين عن وصفة للتخسيس سريعة جدا يمكنك الاعتماد على الوصفات التالية فهى وصفات تخسيس الأرداف و الكرش بسرعه مذهلة ونتائجها مضمونة يمكنك الأعتماد عليها بجانب إتباع رجيم فعال لإنقاص الوزن .

إليك وصفات تخسيس طبيعية سريعه جدا لنسف الكرش والارداف :

مشروب الجريب فروت والرمان

ماذا تحتاجين ..

نصف كوب جريب فروت

نصف كوب رمان

1 ملعقة صغيرة عسل عضوي

قليل من الملح كيف تطبقين الوصفة ..

ضعي الجريب فروت والرمان في الخلاط. وقومى بسحقهم جيدا وأسكبيها في كوب وأضيفى العسل ورشة ملح أسود ويقلب جيدًا قبل الشرب. مشروب القرفة والأناناس

Advertisements ماذا تحتاجين

1 كوب أناناس

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون 1 كوب أناناسنصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني2 ملعقة كبيرة عصير ليمون رشة ملح أسود كيف تطبقين الوصفة كيف تطبقين الوصفة ضعي الأناناس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبى الأناناس المخلوط في كوب وأضيفى مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود.

ويقلب جيدا. ويقلب جيدا. فوائد مشروب تخسيس البطن يحتوي الأناناس على البروميلين ، وهو مزيج من العديد من الإنزيمات التي تساعد على الهضم ، وتحد من الالتهابات ، وتمنع تجلط الدم. يحتوي الأناناس على البروميلين ، وهو مزيج من العديد من الإنزيمات التي تساعد على الهضم ، وتحد من الالتهابات ، وتمنع تجلط الدم. تساعد القرفة على خفض نسبة الجلوكوز في الدم ، وكبح الشهية أما الليمون فهو غني بفيتامين C ، وله نشاط مضاد للأكسدة ويعزز المناعة .

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