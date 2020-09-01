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البناء والأخشاب يطالب بتمثيل جيد للعمال فى المجالس البرلمانية القادمة

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شارك عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في المؤتمر الذي عقده الاتحاد اليوم، الثلاثاء، بالإسكندرية لحث العمال على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

وأكد عبد المنعم الجمل، أن عمال مصر كانوا وما زالوا يضربون أروع المثل في تلبية نداء الوطن، مشيرا إلى أن مشاركتهم في الاستحقاقات الدستورية السابقة كانت جيدة.

ولفت الجمل إلى أهمية تمثيل العمال بشكل جيد في المجالس المنتخبة في الفترة المقبلة، موضحا أن العمال لديهم العديد من المطالب والمشكلات التي تستوجب وجود ممثلين لهم في هذه المجالس تتحدث باسمهم، وتدافع عن حقوقهم ومصالحهم.

كما شهد المؤتمر مشاركة محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، عضو مجلس النواب، وخالد الفقي، وعماد حمدي، نواب رئيس الاتحاد، وعبد الناصر بكر، الأمين العام النقابة البناء والأخشاب، رئيس اتحاد عمال أسيوط.

وشدد المشاركون في المؤتمر، على أهمية مشاركة العمال بفعالية في جميع الاستحقاقات الدستورية، لرسم مستقبل البلاد، لا سيما في ظل ما تشهده من تطورات كبيرة ونهضة تنموية في جميع القطاعات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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