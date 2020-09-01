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التضامن تعرض 40 فيلما في ساقية الصاوي خلال شهر سبتمبر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن تعرض 40 فيلما في ساقية الصاوي خلال شهر سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض وزارة التضامن الاجتماعي عددا من أفلام الوزارة التضامن؛ حيث سيتم عرض ٤٠ فيلمًا أيام الأربعاء طوال شهر سبتمبر، ضمن فاعليات ساقية الصاوي "سينما الأربعاء".

وتفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يوم الأربعاء الموافق ٢ سبتمبر الفاعلية، ويقام على هامش الفاعلية معرضًا للأسر المنتجة لعرض منتجاتهم اليدوية بواقع ٤ عارضين في كل يوم أربعاء بالتزامن مع عرض الأفلام.

ومن المنتظر عرض أفلام الوزارة منها؛ مستورة الحاصل على جائزة أفضل فيلم وأفضل مونتاج بمهرجان الساقية ٢٠١٥، وجائزة أفضل موضوع بمهرجان طنجة السينمائي الدولي والمشارك بركن الفيلم القصير بمهرجان كان ٢٠١٧، وفيلم فرصة تانية الحاصل على أفضل فكرة بمهرجان دلهي السينمائي الدولي، وست الحبايب الحاصل على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، وأفلام حياة كريمة وعطاء وديارنا الفيوم ونساء التضامن وأطفال بلا مأوى وكرامة واحنا معاك و 5% والغالية وبيتك ووين مطروح وديارنا أسوان وروضة السيدة ولأبعد نقطة وآمال بسيطة وأمي وسكن كريم.

وسيتم عقب عرض الأفلام جلسة نقاشية مع مخرج الأفلام مهند دياب مستشار التوثيق المرئي في الوزارة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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