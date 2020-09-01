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رئيس مجلس أمناء مدينة بدر يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس أمناء مدينة بدر يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم  المهندس عبدالرحمن الزعيم، رئيس مجلس أمناء مدينة بدر، اليوم ، أوائل الثانوية العامة والأزهرية، وذلك بحضور  المهندس عمار مندور رئيس جهاز بدر وعدد من القيادات الأمنية بالمدينة وأعضاء مجلس الأمناء .

وأكد رئيس مجلس أمناء مدينة بدر، أن الاحتفال تجسيد لقيم التكافل الاجتماعى، وتعظيما لقيمة العلم ورسالة للعالم أجمع بأن مصر مستقرة وآمنة وشامخة حتى آخر شبر من حدودها الشمالية الشرقية، وأن الحصول على المراكز المتقدمة هو تمثيل لقيمة التحدي وضرب لأروع صور الإرادة والعزيمة والإصرار على التقدم.

وأشار الزعيم إلى أن هؤلاء المتفوقين المتميزين هم قدوة حسنة ونموذج مشرف لطلبة وطالبات مدينة بدر  يحتذى بها لباقى أقرانهم فى سنواتهم المستقبلية وحثهم على مواصلة مسيرة النجاح والجد والاجتهاد للتفوق فى حياتهم فى المستقبل .

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كما أكد المهندس عمار مندور رئيس جهاز بدر على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

وأشاد المهندس عمار مندور ، بدور المنظومة التعليمية والمشايخ والعواقل وأولياء أمور الطلبة المتفوقين، وشملت قائمة التكريم 15 طالبا وطالبة من الأوائل بمختلف الشهادات.

وأضاف المهندس عمار مندور ، إنّ ارتقاء المواقع القيادية متاح لكل من يتفوق ويعمل بجد ويتميز في أدائه، موضحًا أنّ المستقبل يتطلب إلى جانب التميز الأكاديمي، رفع المهارات الذاتية والتدريب المستمر للخريجين بما يُلبي متطلبات سوق العمل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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