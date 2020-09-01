الحرية المصرى: نخوض انتخابات البرلمان بالقائمة الوطنية وعلى الفردى

قال المحاسب أحمد مهنى، عضو المجلس الرئاسى والأمين العام لحزب الحرية المصرى، اليوم الاثنين، إن الحزب بدأ كبيرا ولا يزال حتى الآن، والمرحلة التى مر بها الحزب جاءت لإعادة الحسابات وإعادة الهيكلة من جديد والسير على مبادىء وخطى الأساسية للحزب، مضيفا: "كنا فى فترة تحديات كبيرة ولكن تجاوزنا المرحلة".





أضاف مهنى، خلال اجتماع مع أمانة الحزب بالفيوم، أن الحزب سيشارك بقوة فى انتخابات مجلس النواب 2020 سواء ضمن القائمة الوطنية أو على نظام الفردى، بعد التشاور واللقاء مع أحزاب القائمة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بقوة فى الشارع المصرى واستكمال ما بدأته الأمانة فى المحافظة من عمل وجهد.

وتابع الدكتور احمد بيومى، الأمين العام المساعد: "المرحلة الحالية يجب أن نقف فيها بقوة، ونعيد تماسك قوتنا ونحن فى موقف جيد، ويتطلب الوقوف يدا واحدة واختيار افضل العناصر فى انتخابات النواب، الحزب سيدفع بأفضل العناصر القوية فى انتخابات النواب ويتطلب من المحافظة الوقوف بقوة خلف قادة الحزب".

وأكد الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم المركزى، أن الحزب يستطيع أن ينافس وبقوة فى الانتخابت البرلمانية المقبلة، وكان له دور قوب فى المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ وله مقعد فى المجلس من خلال تمثيل الدكتورة دينا الهلالى، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسكندرية.

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وأشار إدريس إلى أن الحزب يجرى زيارات ميدانية لأمناء المحافظات، ضمن خطة الحزب التنظيمية بعقد لقاءات موسعة مع أعضاء وأمانات الحزب فى المحافظات، من أجل الوقوف على المستجدات الداخلية للحزب، ودعم خطة الحزب للمرحلة المقبلة، لإعداد كوادر سياسية شابة يتم تأهيلها.

وأوضح محمد فؤاد، أمين الحزب بالفيوم، أن أمانة المحافظة تقوم بنشاطات مختلفة فى المحافظة وذلك من خلال دورها نحو المسؤولية المجتمعية، ووفقا لخطة وتأكيدات الحزب بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين فى القرى والنجوع والمراكز المختلفة والاستماع لهم.

يذكر أن الاجتماع بحضور الدكتور أحمد بيومى، الأمين العام المساعد للحزب، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم بالحزب، واللواء أسامة منصور، عضو الهيئة العليا للحزب، وهانى العجمى، ومصطفى طنطاوى، مساعدى أمين التنظيم، ومحمد فؤاد، أمين الحزب بالمحافظة، وعدد من أعضاء هيئة المكتب وأمناء الأقسام والمراكز فى المحافظة.