صور.. محافظ المنيا : عصر البناء على الأراضى الزراعية انتهى

أجرى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية على المركز التكنولوجى التابع للوحدة المحلية لمركزى أبوقرقاص وملوى، لمتابعة استقبال وتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وانتظام سير العمل، والتأكد من مدى تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين.





جاء ذلك بحضور أحمد السايس رئيس الوحدة المحلية لمركز ملوى، والمستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور محمد حلمى رئيس الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص.

وتابع المحافظ، انتظام العمل بالمركزين، حيث شهد اقبالا كبيرا من المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح.

وكلف المحافظ رئيس مدينة ابوقرقاص بزيادة عدد الموظفين وأجهزة الحاسب الآلى وعمل استراحات خاصة للمواطنين، مشددا على ألا يتم انتهاء العمل إلا بعد استيفاء جميع أعداد المواطنين المتقدمين للتصالح.

وشدد المحافظ، على تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بالتصدى بكل حسم لمن تسول له نفسه المساس والتعدى على الأراضى الزراعية، مؤكدا أنه انتهى عصر البناء على الأراضى الزراعية، ولن نخسر مترا واحدا من تلك الأراضى، مشيرا إلى أن جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها تقف بكل قوة لحسم تلك القضية، حيث إن الدولة طرحت العديد من المدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعى للمواطنين حتى لا يتم التعدى على الأراضى الزراعية.

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التقى المحافظ، خلال جولته بعدد من المواطنين، واستمع لكافة ملاحظاتهم، وأكد أن آخر موعد لسداد جدية التصالح بنسبة الـ 25% لكل من تقدم بطلب قبل 15/7/2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020، وآخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون وتنفيذ الإزالة لكل عقار مخالف على أرض المحافظة، مؤكدا أنه لا مد لفترة التصالح فى مخالفات البناء، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وناشد المحافظ المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح حتى الآن، بالإسراع فى التوجه إلى المراكز التكنولوجية وتقديم طلب التصالح، مصحوبة بسداد 25% من قيمة التصالح، قبل انتهاء المهلة المحددة فى 30 سبتمبر 2020، حيث يجرى استلام كافة الطلبات فى المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.