جامعه الأقصر تستقبل طلاب المرحله الثانية لتنسيق الثانوية العامة لعام 2020

بدأت معامل كليات جامعة الأقصر اليوم في استقبال لطلاب المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة لعام 2020. في نفس السياق، قام رئيس الجامعة بجولة تفقدية لمعامل كليات الجامعة ( معملي كلية الحاسبات والمعلومات – معمل كلية الفنون الجميلة – معمل الإدارة المركزية للجامعة )، ذلك للاطمئنان علي سير عملية التنسيق وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. كما أكد رئيس الجامعة علي تطبيق تلك الإجراءات بكل حزم مع تذليل أي عقبات تواجه الطلاب خلال عملية التنسيق، وذلك حرصا من جامعة الأقصر على سلامة أبنائنا الطلاب.

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