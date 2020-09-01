موجز السوشيال.. بوسى ترقص على هنعمل لغبطيطا.. ورسالة دعم لـ مؤمن زكريا

بإطلالة جديدة.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا | شاهد
شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها بصور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".
رامى جمال يعلن الانتهاء من تسجيل 4 أغاني له
أعلن الفنان رامى جمال عن انتهاء تسجيله 4 أغانى جديدة له وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
شاهد.. بوسي ترقص على اغنية "هنعمل لغبطيطا"
نشر الفنان عمر كمال فيديو للفنانة بوسي وهي ترقص على أغنية "هنعمل لغبطيطا"، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
شاهد.. محمد علاء يوجه رسالة لـ مؤمن زكريا
وجه الفنان محمد علاء رسالة إلى الكابتن مؤمن زكريا، ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
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