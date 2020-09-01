بمناسبة الاحتفال بيومي الدستور والاستقلال.. الرئيس السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة لكل من سلوفاكيا وأوزباكستان

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيسة سلوفاكيا السيدة سوزانا تشابوتوفا، بمناسبة الاحتفال بيوم الدستور. كما بعث الرئيس السيسي،ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.

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