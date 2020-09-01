لتجنب فساد المحاصيل .. توصيات للمزارعين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة بداية من السبت الماضى، ومن المتوقع أن تستمر الموجة الحارة لمدة 10 أيام وستنكسر بداية الأسبوع المقبل.

ويؤدى ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة فى تمدد خلايا النصف العلوى من الورقة؛ مما يؤدى لظهور ظاهرة التدلي في الورقة (التهدل)، كما يؤدى إلى سرعة فى إنضاج الثمار ويسرع من معدل التنفس بها (نضج مبكر)، إضافةً إلي أنه يؤثر على نمو البراعم وبالتالى فهو يلعب دورًا فى السيادة القمية لتثبيطه للبراعم الجانبية (السرولة).

وفى هذا الصدد ، ينشر موقع دوت الخليج أهم التوصيات العاجلة خلال وبعد انتهاء الموجة الحارة وشديدة الحرارة والتى من أهمها:

- العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه ولابد أولا ضمان وجود رطوبة أرضية كافية للنبات.. يعني إجراء رية سريعة (على الحامي) مع قصر الفترة بين الريات وعلى أن يكون الري "فقط" في الصباح الباكر والابتعاد تمامًا على الري وقت الظهيرة.

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- يبدأ تحفيز النبات لتجديد النمو وبسرعة تعويضًا عن فترة التوقف وبالتالي محفزات النمو (وليس منظمات) هامة جدًا لاستعاضة واستعادة النمو، وذلك فى وجود رطوبة أرضية مناسبة للمحلول المحتوى على العناصر الغذائية اللازمة للنمو وبالتالي بعد الفجر أفضل.

- الرش بمحفزات النمو والأحماض الأمينية الحرة والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك يلي ذلك بحوالي 5 أيام إجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي والابتعاد تماما هذه الفترة عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية لأنها تعمل علي استنزاف اكبر لطاقة النبات.

الاعتبار الوحيد المهم هو الحرص "الشديد" من استخدام الأحماض الأمينية ومحفزات النمو لانتشار بعض الأمراض الفطرية (إجبارية التطفل).. بالتالى يجب التأكد تماما من عدم مناسبة عمر النبات للإصابة أو عدم وجود مصدر للعدوى الأولية للمرض المتوقع ظهوره على المحصول فى منطقة الزراعة او باقي الظروف المناخية المناسبة.

- تكثيف الرش "سليكات البوتاسيوم" بمعدل 6 سم /لتر للخضر (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البامية – الخيار – الكنتالوب - ...) و8 سم / لتر للفاكهة الصيفية (المانجو والنخيل والزيتون والرمان والموالح والخوخ المتأخر والعنب وعين الجمل وغيرها) .