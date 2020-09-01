مجلس الدولة ينهى نزاعا بين الأزهر والتأمين الصحى على 98 ألف جنيه

وذكرت الجمعية فى فتواها، أنه من الثابت من المستندات المعروضة عليها، أنّ الأزهر الشريف "المنطقة الأزهرية بمحافظة المنوفية"، لم يسدد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن الطلاب خلال الأعوام الدراسية من 2012 إلى 2018 للهيئة العامة للتأمين الصحى، وإنما تبقى عليها 97 ألفا و770 جنيها، ومن ثم يتعين عليه، سداد اشتراكات التأمين الصحى السنوية عن طلاب المدارس التابعة له.
وأضافت: "لا ينال مما تقدم ما ذکرته المنطقة الأزهرية بمحافظة المنوفية، من أنّ المبالغ التى لم تسدد تخص الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، وأنّ هؤلاء الطلاب لم يتم تحصيل أى رسوم دراسية منهم عن الأعوام الدراسية المذكورة".
وردت الجمعية بأنّه لا يوجد ارتباط بین سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحى، لاختلاف الأساس القانونى لكل منهما، فضلا عن أن المنطقة الأزهرية، لم تقدم أى دليل على صحة ما ذكرته، أو ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به، مما يلزمها بدفع المبلغ للهيئة.
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