النشرة المرورية : المحمودية حقق سيولة مرورية بمحاور إسكندرية 

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، اليوم الثلاثاء، والذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ، أن الأجحام تنحسر فى طرق محور قناة السويس عند منطقة محرم بك، وباقى الحركة المرورية بالإسكندرية خصوصا بعد افتتاح محور المحمودية لأنه ساهم فى توزيع الحركة، وإحدث انفراجة مرورية على كل المحاور التى تنقل من شرق الإسكندرية إلى غرب المحافظة.
ولفت صابر إلى أن شارع سعد زغلول ببورسعيد شهد انحسار الأحجام، فيما أكد على انحسار الأحجام بمحافظة القليوبية بالطريق القادم من محطة مترو شبرا الخيمة والمتجه إلى مطلع الدائرى.
وأوضح أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة لمتابعة أعمال التوسعة على الطريق الدائرى، وكلفت بنشر الخدمات بالقرب من مناطق العمل أبرزها " أعلى منطقة الكنيسة، والبساتين ومناطق الأوتوستراد، وأعلى منطقة بسوس"، وذكر أن محور 26 يوليو يعمل بجميع اتجاهاته بشكل طبيعى، كما أن المحاور المرورية كافة بمحافظة الجيزة تشهد حالة من الانسياب المرورى.
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