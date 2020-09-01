وزير الدفاع يتفقد إجراءات القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 



تفقد الفريق أول محمد زكى ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، مراحل إنتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة ، لمتابعة سير الإختبارات المختلفة لإختيار أفضل العناصر المؤهلة طبيًا وبدنيًا ونفسياً، لإعداد وتأهيل دفعات جديدة من الضباط المقاتلين القادرين على حمل راية الوطن وإستكمال مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة .

وتابع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، مراحل الكشف الطبى على الطلبة المتقدمين للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية ، والذى ينفذ بواسطة نخبة من الأطباء والإستشاريين من ضباط القوات المسلحة وفقاً لمعايير علمية وطبية دقيقة تتماشى مع المواصفات اللائقة للخدمة بالقوات المسلحة .

وأشاد وزير الدفاع ، بالمستوى المتميز للطلبة المتقدمين ومدى رغبتهم للوصول إلى شرف الإلتحاق بالحياة العسكرية وذلك أثناء المرور على لجان إختبارات اللياقة البدنية وقفزة الثقة التى يتم خلالها تقييم مدى الثقة بالنفس والجرأة لإنتقاء أفضل العناصر وفقاً للمعايير القياسية .

كما تضمنت الجولة حضور كشف الهيئة للطلبة كأحد مراحل الإختبارات النهائية للمتقدمين للإلتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة وناقش القائد العام للقوات المسلحة عدد من الطلبة المتقدمين في أسلوب تنفيذ الإختبارت المختلفة التي خضعوا لها خلال مراحل الإختبارات المختلفة .

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ثم ألتقى الفريق أول محمد زكى ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بطلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية وكافة العناصر القائمة بالإشراف والمتابعة لإختبارات القبول بكافة مراحلها ، ونقل لهم تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وأوصاهم بضرورة التمسك بالمبادئ والقيم الأصيلة للعسكرية المصرية والحفاظ علي لياقتهم البدنية العالية ، والحفاظ على الإنضباط العسكري في المظهر والجوهر .

وأعرب الفريق أول محمد زكى ،عن سعادته بالعدد الكبير المتقدم من خيرة شباب الوطن من مختلف محافظات الجمهورية والذى يعد دلالة على ثقتهم الكبيرة فى العسكرية المصرية العريقة وحرصهم على الإنضمام لصفوف القوات المسلحة .

ووجه القائد العام للقوات المسلحة ، وزير الدفاع والإنتاج الحربى الشكر للقائمين والمشرفين على مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية وما يقدمونه من تسهيلات وخدمات للطلبة التى من شأنها توفير الوقت والمجهود خلال كافة الإجراءات وبما يضمن تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين كافة المتقدمين .

حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة