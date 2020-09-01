قال صبرى الجندى، المستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن حملة الإزالة التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة ستنشط خلال الأيام القادمة، خاصة بعد التحذيرات التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظين والحكومة.
وأضاف "الجندي"، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن الإقبال على التصالح في مخالفات البناء سيزيد أيضا خاصة بعد إعلان الحكومة انه لا يوجد مد للعمل بقانون التصالح على المخالفات مرة أخرى بعد انتهاء المدة في 30 سبتمبر المقبل، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.
وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أعلن استمرار الموجة حتى ١٥ سبتمبر 2020 لاستكمال إزالة التعديات والحالات التى لم تثبت جدية فى استكمال إجراءات التقنين، وكذا الحالات التى لم تتوافر لها الشروط القانونية للتقنين.
وتمكنت الموجة السادسة عشرة حتى 30 أغسطس الماضى من إزالة حوالي 11 ألفا و417 حالة مبانٍ واسترداد مساحة حوالى 2.9 مليون متر مربع، كما تمت إزالة 4003 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 211 ألف فدان.
وأظهر تقرير التنمية المحلية، أن محافظة مطروح قامت بإزالة 458 حالة مبان على مساحة 428 ألف متر، كما تم تنفيذ 150 حالة إزالة بمحافظة القاهرة على مساحة 422 ألف متر، وتنفيذ 2175 حالة إزالة بالغربية على مساحة ٣٧٦ ألف متر، وفى قنا تمت إزالة 1163 حالة مبانٍ على مساحة ٢٩٦ ألف متر، وفى الإسماعيلية تمت إزالة 367 على مساحة ٢٣٤ ألف متر، وفى السويس تمت إزالة 840 حالة مبانٍ على مساحة ١٤٥ ألف متر، وفى المنيا تمت إزالة 622 حالة مبانٍ على مساحة ١٠٨ آلاف متر وفى أسوان تمت إزالة 93 حالة مبانٍ على مساحة ١٠٥ آلاف متر.
وتمكنت قوات إنفاذ القانون بالمحافظات بالتنسيق مع مديري الأمن من إزالة أكثر من أربعة آلاف حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية واستردت من خلالها ٢١١ ألف فدان من بينها منها ١٢٧ ألف فدان بالمنيا، و٦٢ ألف فدان بمطروح، ٥٣٠٠ فدان بالفيوم، و٤٢٠٠ فدان بالوادى الجديد.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: أتوقع إقبالا كبيرا من جانب المواطنين للتصالح خلال المدة المحددة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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