مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: أتوقع إقبالا كبيرا من جانب المواطنين للتصالح خلال المدة المحددة

قال صبرى الجندى، المستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن حملة الإزالة التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة ستنشط خلال الأيام القادمة، خاصة بعد التحذيرات التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظين والحكومة.

وأضاف "الجندي"، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن الإقبال على التصالح في مخالفات البناء سيزيد أيضا خاصة بعد إعلان الحكومة انه لا يوجد مد للعمل بقانون التصالح على المخالفات مرة أخرى بعد انتهاء المدة في 30 سبتمبر المقبل، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.