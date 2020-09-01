أبو العينين يعزي النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب في وفاة شقيق زوجته

تقدم النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن للشؤون البرلمانية، بخالص العزاء، للنائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب في وفاة المغفور له نجل خال سيادته وشقيق زوجته.

ويشاطِر أبو العينين، النائب السيد الشريف أحزانه، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.. و إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.